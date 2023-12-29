У КМВА повідомили про наслідки ракетної атаки на столицю: є руйнування та багато постраждалих

В Шевченківському районі попередньо є пошкодження житлового будинку, а в Подільському —загоряння на території складських приміщень.

Як раніше ми писали, 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ.

Київська міська військова адміністрація повідомила про попередні наслідки атаки ворога.

Зазначається, що в Шевченківському районі попередньо є пошкодження житлового будинку. Також є загоряння на території гаражів.

«В Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів. Попередньо, один потерпілий.

В Подільському р-ні є загоряння на території складських приміщень. Попередньо багато постраждалих. Інформація оновлюється і уточнюється», - сказано у повідомленні.

У КМВА додають, що в Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.

Крім того, в Подільському районі є руйнування на території нежитлової забудови. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Додамо, мер міста Віталій Кличко повідомив, вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська».

Раніше ми писали, що у Львові російська ракета влучила у житловий будинок.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову.

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