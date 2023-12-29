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  1. В Украине

рф выпустила около 110 ракет во время утренней атаки на Украину, — Зеленский

10:36, 29 декабря 2023
Приблизительно 110 ракет было выпущено российскими террористами, большую часть сбили силы ПВО.
рф выпустила около 110 ракет во время утренней атаки на Украину, — Зеленский
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В пятницу, 29 декабря, российские оккупанты нанесли удары беспилотниками и разными видами ракет по Украине. Страна-террорист выпустила по нашему государству примерно 110 ракет, большая часть сбита. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города. Сегодня рф била почти всем, что имеет в своем арсенале: кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПлА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита.

К сожалению, в результате обстрелов погибли и ранены. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть – и именно так и будет», – отметил Президент.

Глава государства также показал последствия утренних обстрелов.

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