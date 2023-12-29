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  1. Общество

Какие виды пенсий могут получить военнослужащие после службы

11:10, 29 декабря 2023
После увольнения с военной службы каждый военный имеет право на одну из пенсий.
Какие виды пенсий могут получить военнослужащие после службы
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Военнослужащие после службы могут оформить один из видов пенсии. Об этом сообщает «24 канал».

Пенсия по возрасту

Пенсия по возрасту назначается при наличии 25 лет выслуги независимо от возраста.

Также ее назначают при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах МВД.

Пенсия по инвалидности

Данный вид пенсии могут назначить, если наступила инвалидность:

  • во время службы или через три месяца после нее;
  • позже вследствие болезни\увечья приобретенной на службе, в плену, в заложниках.

Дополнительным условием является то, что лицо в этот период не совершило преступления против мира и человечества.

Пенсия по потере кормильца

Такая пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи, находившимся на содержании военнослужащих, умерших погибших или пропавших без вести.

От чего зависит размер пенсии военных

При расчете пенсии учитываются следующие показатели:

  • оклады по должности, воинским (специальным) званием на время увольнения или смерти;
  • процентная надбавка за выслугу лет;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Учитывают последние 24 месяца перед увольнением или смертью.

Как военным оформить пенсию

Для получения пенсии необходимо подать заявление и перечень документов в территориальный центр комплектования (ТЦК). После рассмотрения дела они передадут его в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Документы, которые нужны:

  • денежный аттестат (с последнего места службы);
  • справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца;
  • выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;
  • паспорт;
  • налоговый номер;
  • выписка о регистрации места жительства лица;
  • справку ОК-5 из ПФУ;
  • справку по реквизитам банковского счета.
  • Для оформления пенсии по инвалидности дополнительно нужно:
  • справку медико-социальной экспертной комиссии;
  • свидетельство о болезни/извлечении ВЛК.

Если члены семьи оформляют пенсию по потере кормильца, им потребуются только следующие бумаги:

  • выдержка ЦВЛК;
  • свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т.п.);
  • справки об обучении детей.

Если у пенсионера есть право на несколько видов выплат, он может выбрать наиболее выгодный для него.

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