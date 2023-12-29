В Днепре произошел «прилет» по торговому центру: в ОВА обнародовали фото

В результате ракетного удара врага в торговом центре возник пожар.

Источник фото: Сергей Лысак / соцсети

Как ранее мы писали, 29 декабря враг нанес ракетный удар по городу Днепр.

Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки предварительно пострадали почти полтора десятка человек. Четыре человека погибли.

«В Днепре есть «прилет» по торговому центру. Возник пожар. Изуродованн частный дом, шестиэтажное здание, роддом», - написал он на своем Телеграм-канале.

Также он обнародовал фотографии последствий российского удара.

Источник фото: Сергей Лысак / соцсети

Ранее сообщалось, что 29 декабря российские оккупационные войска атаковали ракетами Львов.

Также враг нанес ракетный удар по Харькову и по Днепру.

Еще мы писали, российские оккупанты атаковали ракетами Киев.

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