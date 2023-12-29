В Киеве назвали количество пострадавших в результате российской атаки

В результате российской атаки на Киев пострадали более 10 человек.

Фото: ГСЧС

Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате российской атаки на столицу пострадали более 10 человек. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, в столице уже 17 пострадавших», - говорится в сообщении.

В КГВА добавили, что информация будет уточняться и обновляться.

Мэр город Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы идет поисково-спасательная операция.

«Тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы», - написал он на своем Телеграмм-канале.

Кличко добавил, что до этого спасатели освободили из-под завалов трех пострадавших. Их госпитализировали медики.

Ранее сообщалось, что 29 декабря российские оккупационные войска атаковали ракетами Львов.

Также враг нанес ракетный удар по Харькову и по Днепру.

Еще мы писали, российские оккупанты атаковали ракетами Киев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.