Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами розглянуть у першому читанні

Комітет рекомендував законопроект 10190  про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

Відмова від проходження медичного огляду буде вважатися ухиленням від призову і каратися позбавленням волі до 5 років

Міноборони пропонує карати позбавленням волі від 3 до 5 років за відмову від проходження медогляду в рамках законопроектів про посилення мобілізації.

Будь-які надходження на картку фізособи, за межами підприємництва, пропонують оподатковувати за ставкою 18%, - Нацстратегія доходів

Кабмін ухвалив Національну стратегію доходів, яка пропонує, аби всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом, підлягали оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб.

ВРП вирішила розглянути скаргу на колишнього заступника Генпрокурора Анатолія Матіоса, якого звільнили ще у 2019 році

Вища рада правосуддя дійшла висновку про доцільність продовження строку розгляду скарги на рішення Дисциплінарної комісії прокурорів 2017 року.

Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди: що зміниться у Кримінальному кодексі, хто буде розслідувати та коли набуде чинності

Як зазначили у ГЮУ Верховної Ради, відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через пів року.

  1. В Україні

У Києві назвали кількість постраждалих унаслідок російської атаки

09:59, 29 грудня 2023
Унаслідок російської атаки на Київ постраждало понад 10 осіб.
У Києві назвали кількість постраждалих унаслідок російської атаки
Фото: ДСНС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у результаті російської атаки на столицю постраждало понад 10 осіб. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«За попередніми даними, в столиці вже 17-ть постраждалих», - сказано у повідомленні.

У КМВА додали, що інформація буде уточнюватись та оновлюватись.

Мер місто Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі столиці триває пошуково-рятувальна операція.

«Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці», - написав він на своєму Телеграм-каналі.

Кличко додав, до цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики.

Раніше ми писали, що 29 грудня російські окупаційні війська атакували ракетами Львів.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову та по місту Дніпро.

Ще ми писали, 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду