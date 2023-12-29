У Києві назвали кількість постраждалих унаслідок російської атаки

Унаслідок російської атаки на Київ постраждало понад 10 осіб.

Фото: ДСНС

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у результаті російської атаки на столицю постраждало понад 10 осіб. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«За попередніми даними, в столиці вже 17-ть постраждалих», - сказано у повідомленні.

У КМВА додали, що інформація буде уточнюватись та оновлюватись.

Мер місто Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі столиці триває пошуково-рятувальна операція.

«Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці», - написав він на своєму Телеграм-каналі.

Кличко додав, до цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики.

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