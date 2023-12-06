Трамп пообещал не быть диктатором, если станет президентом США, кроме первого дня каденции

Трамп неоднократно обещал "возмездие" политическим оппонентам, если он снова придет к власти.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае повторного избрания не будет диктатором, кроме "первого дня" своей новой каденции, - сообщает Reuters.

Трампа во время телевизионного мероприятия в ратуше в Айове дважды спросили о его намерениях использовать власть с мстительными целями. На что он ответил: "Нет. Нет. Кроме первого дня".

В своем обращении он упомянул о "первом дне", когда использует свои президентские полномочия для таких мер, как закрытие южной границы с Мексикой и расширение бурения нефти.

Политический оппонент Трампа, который баллотировался против Джо Байдена на прошлых выборах, часто обещал "возмездие" своим политическим оппонентам, в частности, Байдену, прокурорам и другим государственным учреждениям, которые обвиняли его в различных нарушениях.

Эти обещания включают угрозы возмездия Байдену и другим лицам, которые он воспринимает как своих политических врагов, и это стало объектом внимания предвыборных кампаний и телевизионных выступлений Трампа в этом году.

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