Верховный суд Мичигана отказался исключать Дональда Трампа с предвыборной гонки

Суд отклонил иск с требованием запретить Трампу участвовать в праймериз (внутрипартийных выборах) Республиканской партии на основании поправки к Конституции о «участии в восстании или мятеже».

Верховный суд штата Мичиган отклонил иск с требованием запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймеризах (внутрипартийных выборах) Республиканской партии на основании поправки к Конституции о «участии в восстании или мятеже». Об этом сообщает CNN.

В иске, поданном леволиберальной группой Free Speech For People, утверждается, что действия Трампа во время штурма Капитолия 6 января 2021 года подпадают под определение «восстания», а следовательно, он не может претендовать на государственные должности в соответствии с разделом 3 14 поправки к Конституция США.

Но все суды низшей инстанции даже не приняли иск к рассмотрению по процедурным причинам, указав, что законодательство Мичигана не дает местным выборным комиссиям права запрещать претендентам на пост президента участие в праймеризе.

Судья Верховного суда Мичигана Элизабет Уэлч, объясняя решение суда по делу, указала, что у штата нет законодательного положения, «которое бы требовало от лица, претендующего на пост президента США, подтвердить свою юридическую квалификацию для занимания этой должности».

Соответственно, суды Мичигана не рассматривали вопрос, действительно ли действия Трампа во время штурма Капитолия можно квалифицировать как причастность к «восстанию» и распространяется ли на него действие раздела 3 14 поправки к Конституции США.

Напомним, Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты в этом штате.

Добавим, Трамп пообещал не быть диктатором, если станет президентом США, кроме первого дня каденции.

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