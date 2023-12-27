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Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

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Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

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  1. В Украине

Кабмин изменил срок действия свидетельств на перевозку опасных грузов

17:26, 27 декабря 2023
Отменено продление сроков действия свидетельств на перевозку опасных грузов во время действия военного положения.
Кабмин изменил срок действия свидетельств на перевозку опасных грузов
Изображение: freepik.com
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Для транспортировки топливных и взрывоопасных веществ организации должны иметь соответствующие разрешительные документы. В частности, получение свидетельств о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов. Эти документы выдаются в сервисных центрах МВД, а срок их действия на сегодняшний день составляет 1 год.

Им можно было пользоваться на территории Украины во время действия военного положения и в течение 90 дней после его отмены. Теперь – нет.

Для получения соответствующего документа организация или перевозчик обращается в любой удобный региональный сервисный центр МВД. Специалисты осуществляют проверку соответствия конструкции и специального оборудования транспортного средства.

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