Кабмин изменил срок действия свидетельств на перевозку опасных грузов

Отменено продление сроков действия свидетельств на перевозку опасных грузов во время действия военного положения.

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Для транспортировки топливных и взрывоопасных веществ организации должны иметь соответствующие разрешительные документы. В частности, получение свидетельств о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов. Эти документы выдаются в сервисных центрах МВД, а срок их действия на сегодняшний день составляет 1 год.

Им можно было пользоваться на территории Украины во время действия военного положения и в течение 90 дней после его отмены. Теперь – нет.

Для получения соответствующего документа организация или перевозчик обращается в любой удобный региональный сервисный центр МВД. Специалисты осуществляют проверку соответствия конструкции и специального оборудования транспортного средства.

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