Адвокатские объединения и адвокаты должны подать отчет по форме № 1-финмон (годовая): какие требования

Заполненный отчет представляется вместе с сопроводительным письмом.

Субъектам первичного финансового мониторинга предоставили разъяснение по подаче отчета по форме № 1-финмон (годовая) «Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».

Как пояснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции - г. Киев, субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ), кроме нотариусов, а именно адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, субъекты хозяйствования, предоставляющие юридические услуги, лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами, до 11 числа после отчетного периода представляют отчет по форме № 1-финмон (годовая) в соответствующее межрегиональное управление Минюста.

Відповідно до пункту 5 розділу І Інструкції звіт за формою № 1-фінмон (річна) складається з трьох розділів:

показники діяльності СПФМ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - сфера запобігання та протидії);

показники діяльності Мін’юсту та його територіальних управлінь у сфері запобігання та протидії;

показники діяльності Мін’юсту у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії.

Звіт за формою № 1-фінмон (річна) надсилається в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word)

СПФМ на електронну пошту відповідного територіального управління з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Заповнений звіт за формою № 1-фінмон (річна) подається разом із супровідним листом.

СПФМ заповнюють рядки 1, 2 розділу I звіту за формою № 1-фінмон (річна). За відсутності показника ставиться прочерк.

Розділи звіту за формою № 1-фінмон (річна), в які СПФМ не вносять відомості, ними не заповнюються та не подаються.

За наявності зауважень та/або застережень до показників звіту за формою № 1-фінмон (річна) така інформація зазначається у супровідному листі (розділ ІІ Інструкції).

У Центральному міжрегіональному управлінні Мін'юсту зауважують, що до звіту за формою № 1-фінмон (річна), в якому виявлено помилки, вносяться виправлення.

Виправлений звіт надсилається в електронній формі на електронну адресу не пізніше наступного дня з моменту виявлення помилки. Також, направляється супровідний лист до звіту за формою № 1-фінмон (річна) щодо зміни даних із зазначенням причин внесених змін.

Заповнений звіт за формою № 1-фінмон (річна) разом з супровідним листом з накладанням електронного цифрового підпису у строк до 10 січня 2024 року необхідно направити на електронну адресу відповідного відділу нотаріату:

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