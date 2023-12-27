Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Растаможка легковых автомобилей в Дії и введение оснований для корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей, – кто и как будет контролировать процессы

Подача электронной таможенной декларации для таможенного оформления легковых автомобилей будет происходить через Портал Дія, введут механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, а ряд новых полномочий перейдет к Минцифре.

ТУ ГСА в Херсонской области вернется в Херсон в конце января 2024 года

Впрочем, есть предложение вообще ликвидировать ТУ ГСА в Херсонской области.

Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников

Правительство предлагает изменить условия принятия госслужащих на работу и бронировать только высокопоставленных чиновников в законопроекте об усилении мобилизации.

Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

Законопроектом Кабмина решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – они будут единственными из мобилизованных, кому выпадет честь быть уволены в связи с мобилизацией, - прокурор САП Игорь Семак.

  1. В Украине

Адвокатские объединения и адвокаты должны подать отчет по форме № 1-финмон (годовая): какие требования

16:59, 27 декабря 2023
Заполненный отчет представляется вместе с сопроводительным письмом.
Адвокатские объединения и адвокаты должны подать отчет по форме № 1-финмон (годовая): какие требования
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Субъектам первичного финансового мониторинга предоставили разъяснение по подаче отчета по форме № 1-финмон (годовая) «Административная отчетность Министерства юстиции Украины как субъекта государственного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».

Как пояснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции - г. Киев, субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ), кроме нотариусов, а именно адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, субъекты хозяйствования, предоставляющие юридические услуги, лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами, до 11 числа после отчетного периода представляют отчет по форме № 1-финмон (годовая) в соответствующее межрегиональное управление Минюста.

Відповідно до пункту 5 розділу І Інструкції звіт за формою № 1-фінмон (річна) складається з трьох розділів:

  • показники діяльності СПФМ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - сфера запобігання та протидії);
  • показники діяльності Мін’юсту та його територіальних управлінь у сфері запобігання та протидії;
  • показники діяльності Мін’юсту у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії.

Звіт за формою № 1-фінмон (річна) надсилається в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word)

СПФМ на електронну пошту відповідного територіального управління з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Заповнений звіт за формою № 1-фінмон (річна) подається разом із супровідним листом.

СПФМ заповнюють рядки 1, 2 розділу I звіту за формою № 1-фінмон (річна). За відсутності показника ставиться прочерк.

Розділи звіту за формою № 1-фінмон (річна), в які СПФМ не вносять відомості, ними не заповнюються та не подаються.

За наявності зауважень та/або застережень до показників звіту за формою № 1-фінмон (річна) така інформація зазначається у супровідному листі (розділ ІІ Інструкції).

У Центральному міжрегіональному управлінні Мін'юсту зауважують, що до звіту за формою № 1-фінмон (річна), в якому виявлено помилки, вносяться виправлення.

Виправлений звіт надсилається в електронній формі на електронну адресу не пізніше наступного дня з моменту виявлення помилки. Також, направляється супровідний лист до звіту за формою № 1-фінмон (річна) щодо зміни даних із зазначенням причин внесених змін.

Заповнений звіт за формою № 1-фінмон (річна) разом з супровідним листом з накладанням електронного цифрового підпису у строк до 10 січня 2024 року необхідно направити на електронну адресу відповідного відділу нотаріату:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео