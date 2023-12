Газета The New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав

Издание утверждает, что инструменты искусственного интеллекта используют его контент без разрешения.

Газета The New York Times подала в суд в компании Microsoft и OpenAI по обвинению в нарушении авторских прав. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что инструменты искусственного интеллекта используют его контент без разрешения. В то же время компании заявили, что обучение ИИ с помощью веб-контента является «добросовестным использованием».

По словам WSJ, этот иск может иметь далеко идущие последствия для будущего для издателей новостей.

В иске, поданном в среду, газета заявила, что технологические компании использовали ее контент без разрешения для создания своих ШИ-продуктов, в частности, чат-бота ChatGPT от OpenAI и Copilot от Microsoft. Эти инструменты были обучены на миллионах материалов, опубликованных в NYT, и используют этот материал для ответов на запросы пользователей.

«Иск открывает новый фронт в многолетнем сражении между технологическими и медиа-компаниями за экономику интернета, противопоставляя одного из крупнейших игроков новостной индустрии пионерам новой волны искусственного интеллекта», - добавляет WSJ.

OpenAI начал набирать популярность в прошлом году с выпуском ChatGPT, поразившего пользователей тем, что генерировал ответы на запросы пользователей о чем угодно – от рецепта сальсы до маршрута путешествия в Грецию и информации об исторических событиях.

Microsoft стала главным партнером OpenAI, согласившись инвестировать в компанию 13 млрд долларов в обмен на 49% от ее прибыли.

NYT отмечает, что инструменты искусственного интеллекта, созданные OpenAI и Microsoft, частично построенные на его контенте, способствовали значительному росту их стоимости.

«Использование ценной интеллектуальной собственности других лиц таким образом без оплаты за нее было очень прибыльным для ответчиков», - утверждает газета.

