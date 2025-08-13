Практика судов
КСУ проверит конституционность нормы закона о Госбюджете-2025 о доплате пенсионерам в зонах отселения

15:58, 13 августа 2025
КСУ открыл производство по жалобе по статье 45 Закона о Госбюджете-2025 и продолжит рассмотрение других обращений граждан на следующем заседании.
В Конституционном Суде Украины 12 августа состоялись заседания Первой и Второй коллегий судей Второго сената, в ходе которых рассматривались вопросы об открытии конституционных производств по жалобам граждан.

Первая коллегия судей приняла решение открыть производство по жалобе Раисы Войтевич относительно конституционности статьи 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». Дальнейшее рассмотрение этого вопроса состоится на заседании Второго сената.

Примечание. В соответствии со статьей 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» в 2025 году на период действия военного положения в Украине неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения и имеют соответствующие удостоверения, доплата за проживание устанавливается в размере 2 361 грн.

В то же время суд отказал в открытии производств по жалобам:

• Николая Потапенко относительно конституционности части второй статьи 376 Уголовного процессуального кодекса Украины;

• Бориса Денисенко относительно конституционности части третьей статьи 307 и статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Вторая коллегия судей рассмотрела вопросы по жалобам:

• Татьяны Архиповой о конституционности пункта 1 части второй статьи 423 и пункта 1 части первой статьи 424 Гражданского процессуального кодекса Украины;

• Григория Сивухина о конституционности части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины.

Рассмотрение этих вопросов будет продолжено на следующем заседании коллегии.

КСУ закон Пенсионный фонд денежная помощь

