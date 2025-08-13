КСУ перевірить конституційність норми закону про Держбюджет-2025 про доплату пенсіонерам у зонах відселення

У Конституційному Суді України 12 серпня відбулися засідання Першої та Другої колегій суддів Другого сенату, під час яких розглядали питання про відкриття конституційних проваджень за скаргами громадян.
Перша колегія суддів ухвалила рішення відкрити провадження за скаргою Раїси Войтевич щодо конституційності статті 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Подальший розгляд цього питання відбудеться на засіданні Другого сенату.
Примітка. Відповідно до статті 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у 2025 році на період дії воєнного стану в Україні непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та мають відповідні посвідчення, доплата за проживання встановлюється у розмірі 2 361 грн.
Водночас суд відмовив у відкритті проваджень за скаргами:
Друга колегія суддів розглянула питання щодо скарг:
Розгляд цих питань продовжиться на наступному засіданні колегії.
