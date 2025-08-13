Практика судів
КСУ перевірить конституційність норми закону про Держбюджет-2025 про доплату пенсіонерам у зонах відселення

15:58, 13 серпня 2025
КСУ відкрив провадження за скаргою щодо статті 45 Закону про Держбюджет-2025 та продовжить розгляд інших звернень громадян на наступному засіданні.
У Конституційному Суді України 12 серпня відбулися засідання Першої та Другої колегій суддів Другого сенату, під час яких розглядали питання про відкриття конституційних проваджень за скаргами громадян.

Перша колегія суддів ухвалила рішення відкрити провадження за скаргою Раїси Войтевич щодо конституційності статті 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Подальший розгляд цього питання відбудеться на засіданні Другого сенату.

Примітка. Відповідно до статті 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у 2025 році на період дії воєнного стану в Україні непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та мають відповідні посвідчення, доплата за проживання встановлюється у розмірі 2 361 грн.

Водночас суд відмовив у відкритті проваджень за скаргами:

  • Миколи Потапенка щодо конституційності частини другої статті 376 Кримінального процесуального кодексу України;
  • Бориса Денисенка щодо конституційності частини третьої статті 307 та статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Друга колегія суддів розглянула питання щодо скарг:

  • Тетяни Архіпової про конституційність пункту 1 частини другої статті 423 та пункту 1 частини першої статті 424 Цивільного процесуального кодексу України;
  • Григорія Сивухіна про конституційність частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України.

Розгляд цих питань продовжиться на наступному засіданні колегії.

КСУ закон Пенсійний фонд грошова допомога

