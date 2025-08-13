Украинские чиновники ежегодно декларируют более 3,4 млрд грн денежных подарков – НАПК

НАПК сообщает, что государственные служащие декларируют миллиарды гривен как «подарки», скрывая незаконные доходы.

Ежегодно украинские публичные служащие декларируют денежные подарки на сумму более 3,4 млрд грн, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после анализа данных Единого государственного реестра деклараций. Однако часть этих «подарков» вызывает подозрения в попытках легализации незаконных доходов.

По данным НАПК, объемы задекларированных денежных подарков остаются стабильно высокими:

2021 год: 24,2 тыс. деклараций на сумму 3,48 млрд грн.

2022 год: 20,3 тыс. деклараций на сумму 3,92 млрд грн.

2023 год: 24,2 тыс. деклараций на сумму 3,52 млрд грн.

2024 год: 25,4 тыс. деклараций на сумму 4,39 млрд грн.

Согласно законодательству, денежные подарки необходимо декларировать, если их сумма от одного лица превышает пять прожиточных минимумов (в настоящее время 15 140 грн). Хотя подарки от родственников или близких лиц являются законными, НАПК выявило многочисленные случаи, когда декларанты не могут подтвердить источники таких средств, что указывает на возможные коррупционные схемы.

Примеры нарушений

Очаковский городской голова (Николаевская область) в декларации за 2022 год указал подарок от матери на сумму 9,1 млн грн по нотариальному договору. Проверка НАПК показала, что доходы матери не позволяют сделать такой подарок. Дело расследуется Национальной полицией по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение).

Заведующий Арцизской нотариальной конторой (Одесская область) в 2023 году задекларировал подарок от матери на 18,28 млн грн. Проверка не подтвердила финансовую состоятельность родителей, и дело расследуется по ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Секретарь судебного заседания Ужгородского суда (Закарпатская область) в декларации за 2023 год указала 8 млн грн наличных, полученных в качестве подарка от крестных. Подтверждающих документов не предоставлено, дело передано в Национальную полицию.

Депутат Закарпатского облсовета задекларировал значительные сбережения в 2023 году, сославшись на подарок от родителей. Финансовая состоятельность родителей не подтверждена, и расследование проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины.

