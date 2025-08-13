Практика судів
  1. В Україні

Українські посадовці щороку декларують понад 3,4 млрд грн грошових подарунків – НАЗК

14:46, 13 серпня 2025
НАЗК повідомляє, що публічні службовці декларують мільярди гривень як «подарунки», приховуючи незаконні статки.
Українські посадовці щороку декларують понад 3,4 млрд грн грошових подарунків – НАЗК
Фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Щороку українські публічні службовці декларують грошові подарунки на суму понад 3,4 млрд грн, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) після аналізу даних Єдиного державного реєстру декларацій. Проте частина цих «подарунків» викликає підозри в спробах легалізації незаконних доходів.

За даними НАЗК, обсяги задекларованих грошових подарунків залишаються стабільно високими:

  • 2021 рік: 24,2 тис. декларацій на суму 3,48 млрд грн.
  • 2022 рік: 20,3 тис. декларацій на суму 3,92 млрд грн.
  • 2023 рік: 24,2 тис. декларацій на суму 3,52 млрд грн.
  • 2024 рік: 25,4 тис. декларацій на суму 4,39 млрд грн.

Згідно з законодавством, грошові подарунки необхідно декларувати, якщо їхня сума від однієї особи перевищує п’ять прожиткових мінімумів (наразі 15 140 грн). Хоча подарунки від родичів чи близьких осіб є законними, НАЗК виявило численні випадки, коли декларанти не можуть підтвердити джерела таких коштів, що вказує на можливі корупційні схеми.

Приклади порушень

  • Очаківський міський голова (Миколаївська область) у декларації за 2022 рік зазначив подарунок від матері на суму 9,1 млн грн за нотаріальним договором. Перевірка НАЗК показала, що доходи матері не дозволяють зробити такий подарунок. Справа розслідується Національною поліцією за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).
  • Завідувач Арцизької нотаріальної контори (Одеська область) у 2023 році задекларував подарунок від матері на 18,28 млн грн. Перевірка не підтвердила фінансову спроможність батьків, і справа розслідується за ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).
  • Секретар судового засідання Ужгородського суду (Закарпатська область) у декларації за 2023 рік вказала 8 млн грн готівки, отриманих як подарунок від хрещених. Підтверджуючих документів не надано, справа передана до Національної поліції.
  • Депутат Закарпатської облради задекларував значні заощадження у 2023 році, посилаючись на подарунок від батьків. Фінансова спроможність батьків не підтверджена, і розслідування проводить Національне антикорупційне бюро України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші корупція НАЗК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувачі деяких форм освіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – Кабмін погодив законопроект

Змінюються умови відстрочки для студентів, педагогів та науковців.

«Я сказав Трампу, що Путін блефує і точно не хоче миру» – Володимир Зеленський після перемовин у Берліні

Під час обговорення ситуації на фронті Володимир Зеленський заявив Президенту США Дональду Трампу, що Путін блефує і намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту.

Ярославу Максименко призначено заступником голови АРМА замість Грігола Катамадзе

Грігол Катамадзе покинув посаду заступника голови АРМА – замість нього призначили начальницю департаменту Мінекономіки Ярославу Максименко.

Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.

В «Слузі народу» запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

Водночас поки не пропонується дозволити виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які працюють на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду