Українські посадовці щороку декларують понад 3,4 млрд грн грошових подарунків – НАЗК

НАЗК повідомляє, що публічні службовці декларують мільярди гривень як «подарунки», приховуючи незаконні статки.

Фото: Depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Щороку українські публічні службовці декларують грошові подарунки на суму понад 3,4 млрд грн, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) після аналізу даних Єдиного державного реєстру декларацій. Проте частина цих «подарунків» викликає підозри в спробах легалізації незаконних доходів.

За даними НАЗК, обсяги задекларованих грошових подарунків залишаються стабільно високими:

2021 рік: 24,2 тис. декларацій на суму 3,48 млрд грн.

2022 рік: 20,3 тис. декларацій на суму 3,92 млрд грн.

2023 рік: 24,2 тис. декларацій на суму 3,52 млрд грн.

2024 рік: 25,4 тис. декларацій на суму 4,39 млрд грн.

Згідно з законодавством, грошові подарунки необхідно декларувати, якщо їхня сума від однієї особи перевищує п’ять прожиткових мінімумів (наразі 15 140 грн). Хоча подарунки від родичів чи близьких осіб є законними, НАЗК виявило численні випадки, коли декларанти не можуть підтвердити джерела таких коштів, що вказує на можливі корупційні схеми.

Приклади порушень

Очаківський міський голова (Миколаївська область) у декларації за 2022 рік зазначив подарунок від матері на суму 9,1 млн грн за нотаріальним договором. Перевірка НАЗК показала, що доходи матері не дозволяють зробити такий подарунок. Справа розслідується Національною поліцією за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).

Завідувач Арцизької нотаріальної контори (Одеська область) у 2023 році задекларував подарунок від матері на 18,28 млн грн. Перевірка не підтвердила фінансову спроможність батьків, і справа розслідується за ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Секретар судового засідання Ужгородського суду (Закарпатська область) у декларації за 2023 рік вказала 8 млн грн готівки, отриманих як подарунок від хрещених. Підтверджуючих документів не надано, справа передана до Національної поліції.

Депутат Закарпатської облради задекларував значні заощадження у 2023 році, посилаючись на подарунок від батьків. Фінансова спроможність батьків не підтверджена, і розслідування проводить Національне антикорупційне бюро України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.