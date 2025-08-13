ГБР изменило подозрение Шабунину и сообщило о новом подозрении его командиру

Поскольку обстоятельства совершения преступления изменились, Виталию Шабунину было изменено подозрение, но как и прежде, ему инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевщины. Ему инкриминируют пособничество в уклонении подчинённого от выполнения обязанностей военной службы, совершённое по предварительному сговору и с злоупотреблением служебным положением.

В ГБР указывают, что, по данным следствия, командир с нарушением установленных процедур командировал военнослужащего в государственный орган, где тот не выполнял ни служебных обязанностей, ни функций учреждения. Вместо этого он проводил время по своему усмотрению в столице, передвигался по городу в личных делах и посещал заведения общественного питания. При этом он получал денежное обеспечение и таким образом незаконно завладел государственными средствами на сумму более 224 тысяч гривен.

Поскольку обстоятельства совершения преступления изменились, военнослужащему — руководителю общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталию Шабунину — также было изменено подозрение, однако без изменения квалификации преступления. Как и прежде, ему инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество.

Расследование продолжается.

11 июля ГБР сообщило о подозрении Виталию Шабунину в уклонении от военной службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.