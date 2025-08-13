Практика судів
ДБР змінило підозру Шабуніну та повідомило про нову підозру його командиру

15:35, 13 серпня 2025
Оскільки обставини скоєння злочину змінилися, Віталію Шабуніну було змінено підозру, але, як і раніше, йому інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство.
Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини. Йому інкримінують пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем.

У ДБР вказують, що за даними слідства, командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тисячі гривень.

Оскільки обставини учинення злочину змінилися військовослужбовцю – керівнику громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну, також було змінено підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Як і раніше, йому інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство.

Розслідування триває.

11 липня ДБР повідомило про підозру Віталію Шабуніну за ухилення від військової служби.

армія ДБР підозрюваний мобілізація військовозобов'язаний

