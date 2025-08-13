В Гоструда объяснили, можно ли уменьшить размер оплаты труда за время установленного простоя в условиях военного положения

Уменьшить размер оплаты труда за время установленного простоя работодатель может при условии издания соответствующего приказа.

В трудовых отношениях может возникать ситуация, когда работник временно не исполняет свои обязанности по не зависящим от него причинам. Такие обстоятельства называют простоем. Это период, когда производственный процесс приостановлен из-за отсутствия работы, поломки оборудования, внешних факторов или других непредсказуемых причин.

Важно, что при простое по вине работодателя или по независимым от работника обстоятельств, работник сохраняет право на определенную минимальную оплату труда.

Гоструда информирует, что в соответствии с действующим законодательством работодатель обязан выплачивать работнику за время простоя, если он возник не по его вине, не менее двух третей установленного оклада или тарифной ставки.

Уменьшение этой суммы возможно только при издании официального приказа и предварительного информирования всех работников, к которым относятся такие изменения.

Напомним, что в случае простоя работники могут быть переведены по их согласию с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же местности сроком до одного месяца.

