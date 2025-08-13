Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда объяснили, можно ли уменьшить размер оплаты труда за время установленного простоя в условиях военного положения

15:46, 13 августа 2025
Уменьшить размер оплаты труда за время установленного простоя работодатель может при условии издания соответствующего приказа.
В Гоструда объяснили, можно ли уменьшить размер оплаты труда за время установленного простоя в условиях военного положения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В трудовых отношениях может возникать ситуация, когда работник временно не исполняет свои обязанности по не зависящим от него причинам. Такие обстоятельства называют простоем. Это период, когда производственный процесс приостановлен из-за отсутствия работы, поломки оборудования, внешних факторов или других непредсказуемых причин.

Важно, что при простое по вине работодателя или по независимым от работника обстоятельств, работник сохраняет право на определенную минимальную оплату труда.

Гоструда информирует, что в соответствии с действующим законодательством работодатель обязан выплачивать работнику за время простоя, если он возник не по его вине, не менее двух третей установленного оклада или тарифной ставки.

Уменьшение этой суммы возможно только при издании официального приказа и предварительного информирования всех работников, к которым относятся такие изменения.

Напомним, что в случае простоя работники могут быть переведены по их согласию с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же местности сроком до одного месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В «Слуге народа» предложили разрешить выезд за границу всем, у кого есть отсрочка

При этом пока не предлагается разрешать выезд невоеннообязанным женщинам, которые работают на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Расходы для Минцифры увеличат на 4,3 млрд грн – глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа

Бюджетный комитет рекомендовал принять в целом закон об изменениях в государственный бюджет, которым расходы для Министерства цифровой трансформации увеличат на 4,3 млрд грн.

Белый дом опубликовал список лидеров стран, которые поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Норвежский Нобелевский институт зарегистрировал в общей сложности 338 кандидатов на премию мира 2025 года.

Совет прокуроров определился с кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов ВККС – оба из Офиса Генпрокурора

Высший совет правосудия будет выбирать среди двух делегированных Советом прокуроров сотрудников Офиса Генпрокурора – Владимира Черного и Алены Конишевской.

Высший совет правосудия предлагает увеличить оклад судьям апелляционных судов и ВАКС до 121,4 тысячи грн — без учета доплат

Также ВСП видит угрозу в том, что размер судейского вознаграждения будет зависеть от решений органов исполнительной власти, в частности Кабмина.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду