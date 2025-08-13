Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці пояснили, чи можна зменшити розмір оплати праці за час встановленого простою в умовах воєнного стану

15:46, 13 серпня 2025
Зменшити розмір оплати праці за час встановленого простою роботодавець може за умови видання відповідного наказу.
У Держпраці пояснили, чи можна зменшити розмір оплати праці за час встановленого простою в умовах воєнного стану
У трудових відносинах може виникати ситуація, коли працівник тимчасово не виконує свої обов’язки з причин, що не залежать від нього. Такі обставини називають простій. Це період, коли виробничий процес призупинено через відсутність роботи, поломку обладнання, зовнішні фактори або інші непередбачувані причини.

Важливо, що під час простою з вини роботодавця чи з незалежних від працівника обставин, працівник зберігає право на певну мінімальну оплату праці.

Держпраці інформує, що відповідно до чинного законодавства роботодавець зобов’язаний виплачувати працівнику за час простою, якщо він виник не з його вини, не менше двох третин встановленого окладу або тарифної ставки.

Зменшення цієї суми можливе лише за умови видання офіційного наказу та попереднього інформування всіх працівників, яких стосуватимуться такі зміни.

Нагадаємо, що у разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності й кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.

Держпраці

