Белый дом опубликовал список лидеров стран, которые поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

На фото Норвежский Нобелевский комитет: Анн Энгер, Кристиан Берг Харпвикен (секретарь), Гри Ларсен, Кристин Клемет, Асле Тойе (заместитель председателя) и Йорген Ватне Фриднес (председатель)

Официальный аккаунт Белого дома разместил в своем официальном аккаунте в Х список стран, которые поддержали выдвижение Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«Президент Дональд Дж. Трамп является президентом МИРА» – сообщает Белый дом.

Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Премьер Камбоджи Хун Манет

Президент Габона Брайс Олиги Нгема

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху

Правительство Пакистана

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе.

Согласно правилам, Нобелевский комитет принимает официальные номинации на премию мира до 31 января года вручения.

Отметим, что Норвежский Нобелевский институт зарегистрировал в общей сложности 338 кандидатов на премию мира 2025 года, из которых 244 — физические лица и 94 — организации. Ни имена номинаторов, ни имена номинантов на Нобелевскую премию мира не разглашаются.

Процесс выдвижения кандидатур

Кандидатами на Нобелевскую премию мира могут быть все ныне живущие лица и действующие организации или учреждения. Условия, по которым номинация считается действительной, определяются уставом Нобелевского фонда. Для того чтобы номинация была действительной, она должна быть подана не позднее 31 января.

Члены Нобелевского комитета могут добавить новые имена в список на своем первом заседании после завершения процесса выдвижения номинаций.

На сегодня в Норвежский Нобелевский комитет входят Анн Энгер, Кристиан Берг Харпвикен (секретарь), Гри Ларсен, Кристин Клемет, Асле Тойе (заместитель председателя) и Йорген Ватне Фриднес (председатель).

После обсуждения всех квалифицированных номинаций формируется шорт-лист наиболее интересных и достойных кандидатов. Кандидаты из шорт-листа затем подвергаются оценке, проводимой постоянными советниками Нобелевского комитета совместно с другими норвежскими или международными экспертами.

Как правило, Комитет принимает решение только на своем последнем заседании перед объявлением лауреатов года в начале октября. Комитет стремится к достижению консенсуса при выборе лауреата Нобелевской премии мира. В тех редких случаях, когда это невозможно, решение принимается простым большинством голосов.

Автор: Наталя Мамченко

