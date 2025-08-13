Практика судів
  1. Публікації
  2. / У світі

Білий дім опублікував список лідерів країн, які підтримали висунення Трампа на Нобелівську премію миру

14:32, 13 серпня 2025
Норвезький Нобелівський інститут зареєстрував загалом 338 кандидатів на премію миру 2025 року.
Білий дім опублікував список лідерів країн, які підтримали висунення Трампа на Нобелівську премію миру
На фото Норвезький Нобелівський комітет: Анн Енгер, Крістіан Берг Харпвікен (секретар), Грі Ларсен, Крістін Клемет, Асле Тойе (заступник голови) та Йорген Ватне Фріднес (голова).
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіційний акаунт Білого дому розмістив у своєму офіційному акаунті в Х список країн, які підтримали висунення Президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

«Президент Дональд Дж. Трамп є президентом МИРУ», – повідомляє Білий дім.

Серед тих, хто підтримав кандидатуру американського лідера:

  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв
  • Прем'єр Камбоджі Хун Манет
  • Президент Габону Брайс Олігі Нгема
  • Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
  • Уряд Пакистану
  • Міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухірехе.

Згідно з правилами, Нобелівський комітет приймає офіційні номінації на премію миру до 31 січня року вручення.

Зазначимо, що Норвезький Нобелівський інститут зареєстрував загалом 338 кандидатів на премію миру 2025 року, з яких 244 — фізичні особи і 94 — організації. Ні імена номінаторів, ні імена номінантів на Нобелівську премію миру не розголошуються.

Процес висунення кандидатур

Кандидатами на Нобелівську премію миру можуть бути всі нині живі особи та чинні організації або установи. Умови, за якими номінація вважається дійсною, визначаються статутом Нобелівського фонду. Для того, щоб номінація була дійсною, вона має бути подана не пізніше 31 січня.

Члени Нобелівського комітету можуть додати нові імена до списку на своєму першому засіданні після завершення процесу висунення номінацій.

На сьогодні до складу Норвезького Нобелівського комітету входять: Анн Енгер, Крістіан Берг Харпвікен (секретар), Грі Ларсен, Крістін Клемет, Асле Тойе (заступник голови) та Йорген Ватне Фріднес (голова).

Після обговорення всіх кваліфікованих номінацій формується шорт-лист найбільш цікавих та гідних кандидатів. Кандидати зі шорт-листа потім піддаються оцінці, що проводиться постійними радниками Нобелівського комітету спільно з іншими норвезькими або міжнародними експертами.

Зазвичай Комітет приймає рішення тільки на своєму останньому засіданні перед оголошенням лауреатів року на початку жовтня. Комітет прагне до досягнення консенсусу при виборі лауреата Нобелівської премії миру. У тих рідкісних випадках, коли це неможливо, рішення приймається простою більшістю голосів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувачі деяких форм освіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – Кабмін погодив законопроект

Змінюються умови відстрочки для студентів, педагогів та науковців.

«Я сказав Трампу, що Путін блефує і точно не хоче миру» – Володимир Зеленський після перемовин у Берліні

Під час обговорення ситуації на фронті Володимир Зеленський заявив Президенту США Дональду Трампу, що Путін блефує і намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту.

Ярославу Максименко призначено заступником голови АРМА замість Грігола Катамадзе

Грігол Катамадзе покинув посаду заступника голови АРМА – замість нього призначили начальницю департаменту Мінекономіки Ярославу Максименко.

Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.

В «Слузі народу» запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

Водночас поки не пропонується дозволити виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які працюють на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду