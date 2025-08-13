Білий дім опублікував список лідерів країн, які підтримали висунення Трампа на Нобелівську премію миру

Норвезький Нобелівський інститут зареєстрував загалом 338 кандидатів на премію миру 2025 року.

На фото Норвезький Нобелівський комітет: Анн Енгер, Крістіан Берг Харпвікен (секретар), Грі Ларсен, Крістін Клемет, Асле Тойе (заступник голови) та Йорген Ватне Фріднес (голова).

Офіційний акаунт Білого дому розмістив у своєму офіційному акаунті в Х список країн, які підтримали висунення Президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

«Президент Дональд Дж. Трамп є президентом МИРУ», – повідомляє Білий дім.

Серед тих, хто підтримав кандидатуру американського лідера:

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Прем'єр Камбоджі Хун Манет

Президент Габону Брайс Олігі Нгема

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Уряд Пакистану

Міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухірехе.

Згідно з правилами, Нобелівський комітет приймає офіційні номінації на премію миру до 31 січня року вручення.

Зазначимо, що Норвезький Нобелівський інститут зареєстрував загалом 338 кандидатів на премію миру 2025 року, з яких 244 — фізичні особи і 94 — організації. Ні імена номінаторів, ні імена номінантів на Нобелівську премію миру не розголошуються.

Процес висунення кандидатур

Кандидатами на Нобелівську премію миру можуть бути всі нині живі особи та чинні організації або установи. Умови, за якими номінація вважається дійсною, визначаються статутом Нобелівського фонду. Для того, щоб номінація була дійсною, вона має бути подана не пізніше 31 січня.

Члени Нобелівського комітету можуть додати нові імена до списку на своєму першому засіданні після завершення процесу висунення номінацій.

На сьогодні до складу Норвезького Нобелівського комітету входять: Анн Енгер, Крістіан Берг Харпвікен (секретар), Грі Ларсен, Крістін Клемет, Асле Тойе (заступник голови) та Йорген Ватне Фріднес (голова).

Після обговорення всіх кваліфікованих номінацій формується шорт-лист найбільш цікавих та гідних кандидатів. Кандидати зі шорт-листа потім піддаються оцінці, що проводиться постійними радниками Нобелівського комітету спільно з іншими норвезькими або міжнародними експертами.

Зазвичай Комітет приймає рішення тільки на своєму останньому засіданні перед оголошенням лауреатів року на початку жовтня. Комітет прагне до досягнення консенсусу при виборі лауреата Нобелівської премії миру. У тих рідкісних випадках, коли це неможливо, рішення приймається простою більшістю голосів.

Автор: Наталя Мамченко

