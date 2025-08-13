Практика судов
Арестовали экс-первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи

16:16, 13 августа 2025
Экс-президент Южной Кореи и его жена стали первой президентской парой, одновременно взятой под стражу.
Арестовали экс-первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи
Фото: NDTV
Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи была помещена под стражу в одиночную камеру после выдачи судом ордера на ее арест в рамках расследования коррупционных преступлений. Об этом сообщает агентство Yonhap. Таким образом, Ким Кон Хи и ее муж, экс-президент Юн Сок Ёль, стали первой в истории страны президентской парой, которая одновременно оказалась за решеткой.

52-летнюю Ким Кон Хи подозревают в махинациях с ценными бумагами, попытках повлиять на результаты выборов и получении ценных подарков в обмен на политические услуги. Несмотря на то, что она отрицает свою вину, суд после четырехчасового рассмотрения принял решение о ее аресте, аргументируя это риском уничтожения доказательств, если она останется на свободе.

Специальная прокурорская команда во главе с Мин Чжун Ги на прошлой неделе подала запрос на арест Ким, обвинив ее в нарушении законов о рынке капитала, политических фондах и получении взяток за посредничество.

арест Южная Корея

