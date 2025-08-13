Практика судів
Заарештували екс-першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі

16:16, 13 серпня 2025
Екс-президент Південної Кореї та його дружина стали першою президентською парою, одночасно взятою під варту.
Фото: NDTV
Колишня перша леді Південної Кореї Кім Кон Хі була поміщена під варту в одиночну камеру після видачі судом ордера на її арешт у межах розслідування корупційних злочинів. Про це повідомляє агентство Yonhap. Таким чином, Кім Кон Хі та її чоловік, екс-президент Юн Сок Йоль, стали першою в історії країни президентською парою, яка одночасно опинилася за ґратами.

52-річну Кім Кон Хі підозрюють у махінаціях із цінними паперами, спробах вплинути на результати виборів та отриманні коштовних подарунків в обмін на політичні послуги. Незважаючи на те, що вона заперечує свою провину, суд після чотиригодинного розгляду ухвалив рішення про її арешт, аргументуючи це ризиком знищення доказів, якщо вона залишиться на свободі.

Спеціальна прокурорська команда на чолі з Мін Чжун Гі минулого тижня подала запит на арешт Кім, звинувативши її в порушенні законів про ринок капіталу, політичні фонди та отриманні хабарів за посередництво.

арешт Південна Корея

