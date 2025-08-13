Юлия Свириденко встретилась с новым директором БЭБ Александром Цывинским

Премьер Юлия Свириденко провела встречу с Цывинским и командой Бюро экономической безопасности.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с директором БЭБ Александром Цывинским, представителями Бюро экономической безопасности и бизнес-ассоциаций.

Свириденко подчеркнула, что украинский бизнес - ключевая опора экономической устойчивости страны. От его эффективной работы зависит финансирование оборонных потребностей, сохранение стабильности и выполнение социальных обязательств перед гражданами.

Именно от эффективного бизнеса зависит наша способность финансировать оборону, обеспечивать стабильность, выполнять социальные обязательства перед украинцами.

Наша общая задача – гарантирование равных правил игры для всех участников рынка, честная конкуренция, отсутствие какого-либо бюрократического давления на добропорядочный бизнес. Меры дерегуляции и в то же время детенизации в Украине - это два элемента, необходимые для ощутимого роста экономики", - рассказала Свириденко.

Отдельно она отметила важную роль БЭБ как аналитического органа, способного выявлять системные угрозы экономике, защищать честный бизнес и предотвращать правонарушения.

По итогам встречи стороны договорились действовать согласованно для достижения общих целей.

Напомним, что Кабмин назначил Александра Цывинского директором Бюро экономической безопасности.

