Юлія Свириденко зустрілася з новим директором БЕБ Олександром Цивінським

Прем'єрка Юлія Свириденко провела зустріч з Цивінським та командою Бюро економічної безпеки.

Фото: Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася з директором БЕБ Олександром Цивінським, представниками Бюро економічної безпеки та бізнес-асоціацій.

Свириденко підкреслила, що український бізнес є ключовою опорою економічної стійкості країни. Від його ефективної роботи залежить фінансування оборонних потреб, збереження стабільності та виконання соціальних зобов’язань перед громадянами.

"Саме від ефективного бізнесу залежить наша спроможність фінансувати оборону, забезпечувати стабільність, виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями.

Наше спільне завдання — гарантування рівних правил гри для всіх учасників ринку, чесна конкуренція, відсутність будь-якого бюрократичного тиску на доброчесний бізнес. Заходи дерегуляції та водночас детінізації в Україні — це два елементи, необхідні для відчутного зростання економіки", — розповіла Свириденко.

Окремо вона наголосила на важливій ролі БЕБ як аналітичного органу, здатного виявляти системні загрози економіці, захищати чесний бізнес та запобігати правопорушенням.

За підсумками зустрічі сторони домовилися діяти узгоджено для досягнення спільних цілей.

Нагадаємо, Кабмін 6 серпня призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.

