Кабмин назначил Александра Цывинского директором Бюро экономической безопасности

Правительство наконец назначило Александра Цывинского директором БЭБ.

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Кабмин 6 августа назначил Александра Цывинского директором Бюро экономической безопасности (БЭБ). Перед этим, 5 августа, он прошел анонсированный премьер-министром Юлией Свириденко полиграф.

Назначение вышло не сходу.

Александра Цывинского отобрала конкурсная комиссия по решающей роли международных экспертов.

После того, как комиссия подала в правительство его кандидатуру как победителя конкурса, правительство решило вернуть ей материалы, ссылаясь на вопросы нацбезопасности. Однако комиссия вновь направила материалы, указав, что законом не предусмотрено отказ правительства назначить победителя, который уже прошел все необходимые процедуры.

В конце концов, Юлия Свириденко заявила, что договорилась с Цывинским о прохождении им полиграфа.

Напомним, конкурсная комиссия отобрала для назначения Александра Цывинского. Он является руководителем подразделения детективов НАБУ, до этого участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ и дошел почти до финала.

Автор: Наталя Мамченко

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