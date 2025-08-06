Пожар видели в Румынии — РФ ударила по газовому объекту в Одесской области

Временно отключены от газа 2,5 тысяч абонентов.

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В ночь на 6 августа российские оккупанты нанесли удар шахедами по Измаильскому району Одесской области. В результате атаки повреждены объекты газовой инфраструктуры, вспыхнул пожар, который видели в Румынии. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По данным румынских медиа, на номер 112 поступило 19 звонков о пожаре, который вспыхнул в результате удара на украинской территории. Воздушная тревога в Румынии продолжалась около 90 минут.

Кипер в свою очередь отметил, что есть повреждения газовой инфраструктуры в Одесской области. Сейчас проводятся работы по выпуску газа из системы. Огнем уничтожено производственное оборудование.

"В результате повреждения магистрального газопровода, временно отключены 2,5 тысячи абонентов. Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители фиксируют следы очередного преступления россиян против мирного населения", - добавил Олег Кипер.

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