ВАКС приговорил бывшего главу ГСА к трем годам лишения свободы

Бывшему главе ГСА Алексею Сальникову назначили три года лишения свободы.

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Высший антикоррупционный суд 6 августа признал бывшего главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова виновным в злоупотреблении влиянием, но оправдал по обвинению в мошенничестве.

Алексею Сальникову назначили 3 года лишения свободы и на 3 года лишили права занимать должности в государственных органах.

Меру пресечения в виде залога в размере 575 320 грн суд не изменил, но возложил дополнительные обязанности — сдать загранпаспорт и не покидать пределы Киевской области.

Прокурор просил назначить бывшему главе ГСА 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишить ранга государственного служащего за подстрекательство к даче взятки и мошенничество. В свою очередь сторона защиты просила оправдать Сальникова.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, в конце июля 2023 г. чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

7 декабря 2023 года Высший совет правосудия уволил Алексея Сальникова с должности.

Также «Судебно-юридическая газета» подробно рассказывала, как состоялось рассмотрение дисциплинарного дела бывшего главы ГСА.

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