Практика судов
  1. В Украине

ВАКС приговорил бывшего главу ГСА к трем годам лишения свободы

10:14, 6 августа 2025
Бывшему главе ГСА Алексею Сальникову назначили три года лишения свободы.
ВАКС приговорил бывшего главу ГСА к трем годам лишения свободы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд 6 августа признал бывшего главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова виновным в злоупотреблении влиянием, но оправдал по обвинению в мошенничестве.

Алексею Сальникову назначили 3 года лишения свободы и на 3 года лишили права занимать должности в государственных органах.

Меру пресечения в виде залога в размере 575 320 грн суд не изменил, но возложил дополнительные обязанности — сдать загранпаспорт и не покидать пределы Киевской области.

Прокурор просил назначить бывшему главе ГСА 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишить ранга государственного служащего за подстрекательство к даче взятки и мошенничество. В свою очередь сторона защиты просила оправдать Сальникова.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, в конце июля 2023 г. чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

7 декабря 2023 года Высший совет правосудия уволил Алексея Сальникова с должности.

Также «Судебно-юридическая газета» подробно рассказывала, как состоялось рассмотрение дисциплинарного дела бывшего главы ГСА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ГСА ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проверку добросовестности работников БЭБ проведут аттестационные комиссии с отобранными международными партнерами экспертами

После назначения Александра Цывинского работников Бюро экономической безопасности ждет процедура переаттестации, которую проведут аттестационные комиссии при участии представителей международных партнеров.

Самостоятельно ли члены ВККС выставляли баллы за практические работы кандидатов в апелляционные суды, и где был Андрей Пасечник – рассмотрение дел в Верховном Суде должно дать ответы

Доступ к системе ВККС, в которой выставлялись оценки конкурсантам за практическое задание, невозможен вне здания Комиссии, но из материалов судебных дел следует, что во время проверки работ Андрей Пасечник находился на лечении в «Феофании», а на проверку каждой работы тратилось несколько минут.

Впереди – переаттестация сотрудников БЭБ и фактический перезапуск Бюро — Анастасия Радина о назначении Цывинского

Глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина призвала не расслабляться после назначения Александра Цывинского директором БЭБ.

Кабмин назначил Александра Цывинского директором Бюро экономической безопасности

Правительство наконец назначило Александра Цывинского директором БЭБ.

Стрелял ночью и попал в коридор дома – Верховный Суд подтвердил приговор мужчине за хулиганство

Верховный Суд оставил в силе приговор мужчине, который ночью устроил стрельбу во время действия военного положения, указав, что хулиганские действия в большинстве своем лишены какой-либо необходимости и нередко возникают из желания лица показать свое якобы превосходство.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    виконуючий обов’язки голови Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси