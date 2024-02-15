Дело в отношении бывшего председателя ГСА Алексея Сальникова направлено в ВАКС

Алексей Сальников обвиняется в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда.

В четверг, 14 февраля, НАБУ и САП направили в суд уголовное производство в отношении бывшего главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова, обвиняемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в мошенничестве. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

«По данным следствия, в марте прошлого года обвиняемый получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. дол. США, из которых 5 тыс. дол. США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тыс. долларов США — оставлены себе за посреднические услуги», - говорится в сообщении.

В Бюро отмечают, что в дальнейшем чиновник обещал «посодействовать в вынесении решения судьями Верховного Суда, в том числе через привлечение к этому председателя ВС. Впрочем, после разоблачения главы ВС на получении неправомерной выгоды поведение главы ГСА резко изменилось».

«Он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намеревался возвращать полученную им неправомерную выгоду», - добавляет НАБУ.

В конце июля 2023 г. чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

Напомним, что 7 декабря Высший совет правосудия уволил Алексея Сальникова с должности.

Также «Судебно-юридическая газета» подробно рассказывала, как состоялось рассмотрение дисциплинарного дела бывшего главы ГСА.

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