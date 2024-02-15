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Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ

В эфире программы Адвокат на Право ТВ обсудят вопросы обысков у бизнеса с нарушением закона – начало эфира в 13-00.

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Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ

11:31, 15 февраля 2024
В эфире программы Адвокат на Право ТВ обсудят вопросы обысков у бизнеса с нарушением закона – начало эфира в 13-00.
Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
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За время войны обысков без постановлений следственных судей подверглись многие предприятия разных секторов экономики, которые инвестируют в Украине, привлекают средства в государство, платят немалые суммы налогов. Уже даже так повелось: успешный, поэтому готовься к обыскам. Чем вызвано такое количество обысков у бизнеса, в частности, в военное время?

Какая действенность нашествий на предприятия правоохранителей разных ведомств, от СБУ до БЭБ: бизнес будет платить больше налогов или наоборот это только подавляет положение вещей? Есть ли право у силовиков, используя элемент неожиданности, врываться с оружием на предприятия, изымать документы, имущество, деньги, связанные и не связанные с делом без постановления следственного судьи? Каковы последствия таких маски-шоу для деятельности предприятия? Можно ли доказать незаконность действий силовых ведомств и противодействовать им?

Уже сегодня вы получите инструменты действий и практические рекомендации.

Ведь программа "Адвокат" на YouTube-канале "Право ТВ" продолжает информировать о правах и обязанностях в военное время.

15 февраля в 13.00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Обыски у бизнеса с нарушениями Закона: как противодействовать произволу правоохранителей? Возможны ли обыскные действия без постановления суда? Почему часто обыски силовиков оказываются безосновательными? Какова роль того факта, что в Украине 5 правоохранительных ведомств имеют полномочия проводить обыски?»

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатом, специализирующимся на обыскных действиях Олегом Юрченко такие тематики:

1. Правовые основания обыска. Что нужно знать каждому бизнесу?

2. В каких уголовных делах обычно правоохранители находят нарушение Закона в деятельности бизнеса, симулируют ли это нарушение?

3. Частые нарушения силовиков во время обысков. Изъятие имущества, денежных средств, документов без постановления суда. Узаконивание таких обыскных действий судьей постфактум после проведения обыска. Это нормальная правовая практика или все же отклонение от Закона?

4. Правоохранители часто во время обыска изымают и вещественные доказательства, которые не связаны с делом. К примеру, личные вещи работников. Можно ли этому помешать? Какова роль адвоката в таких действиях?

5. Снижение судебного контроля в военное время. Как это влияет на деятельность правоохранителей?

6. Последствия обысков бизнес-деятельности. Можно ли предупредить остановку предприятия и другие обстоятельства, вредящие бизнес-процессам?

7. Насколько влияет на проведение обыска, кто из правоохранительных ведомств его осуществляет: НАБУ, БЭБ, СБУ, ГБР или Нацполиция? Отличаются ли их подходы?

Также в течение прямого эфира вы сможете задавать ваши вопросы. Присоединяйтесь!

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