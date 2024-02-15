рф готовит условия для гибридной операции в Молдове в ближайшее время — Институт изучения войны

В настоящее время сроки возможной гибридной операции россии в Молдове не определены.

Институт изучения войны считает, что власти россии создают информационные условия для российской гибридной операции в Молдове, чтобы она стала возможной в ближайшее время. Об этом говорится на официальном сайте ISW.

Однако аналитики института отмечают, сроки возможной российской гибридной операции в Молдове еще не определены.

ISW продолжает оценивать, что кремлевские чиновники и рупоры пытаются создать информационные условия для оправдания возможных усилий россии по дестабилизации Молдовы и предотвращения ее интеграции в Запад, и тот факт, что министр иностранных дел рф Сергей Лавров продолжил эти нарративы и добавил дополнительные обвинения - свидетельствует о том, что Кремль организует широкие усилия в информационном пространстве.

Другие официальные лица Министерства иностранных дел россии, в том числе пресс-секретарь МИД Мария Захарова, ранее заявляли, что молдавские власти пытаются экономически «задушить» Приднестровье, препятствуют дипломатическому решению приднестровского конфликта и сталкиваются с широким внутренним недовольством политикой молдавского правительства.

Недавно молдавские власти обвинили российских миротворцев в Приднестровье в проведении учений и применении оружия в молдавской зоне безопасности, что нарушает протоколы Совместной контрольной комиссии (СКК) ОБСЕ.

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