Практика судов
  1. В Украине

В Украине некоторые женщины могут получить 3600 гривен помощи: что для этого нужно

11:47, 6 августа 2025
Специалисты ПФУ объяснили, как получить пособие по беременности и родам женщинам, состоящим на учете в центре занятости.
В Украине некоторые женщины могут получить 3600 гривен помощи: что для этого нужно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Женщины, зарегистрированные как безработные, имеют право на государственную помощь в связи с беременностью и родами. Для её получения необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим пакетом документов.

В 2025 году размеры помощи зависят от страхового стажа и статуса безработной, а подать заявление нужно не позднее чем через 6 месяцев после окончания декретного отпуска.

Какие документы нужны?

Для получения помощи женщина должна подать следующие документы в территориальное подразделение ПФУ:

паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

заявление, в котором, в частности, указан выбранный способ выплаты (банковские реквизиты или данные почтового отделения). Форма заявления утверждена приказом Министерства социальной политики Украины от 09 января 2023 года № 3 "Об утверждении формы Заявления о назначении всех видов социальной помощи и компенсаций", зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23 января 2023 года под № 145/39201;

информация о номере записи (16-значный код) в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения о сформированном медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды", которую можно получить у врача или в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

справка центра занятости о том, что женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная;

удостоверение лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы (при наличии).

Документы можно подать одним из следующих способов:

Лично:

при личном обращении в любой сервисный центр ПФУ;

через исполнительный орган сельского, поселкового, городского, районного в городе совета;

через центр предоставления административных услуг;

Почтой — по адресу территориального управления ПФУ в области или г. Киеве;

В электронной форме:

через веб-портал электронных услуг,

мобильное приложение ПФУ,

портал «Дія»,

средствами Социального веб-портала электронных услуг с наложением КЭП (при наличии технической возможности).

Размер помощи

Женщинам, зарегистрированным как безработные, помощь в связи с беременностью и родами в 2025 году предоставляется в размере 100 процентов минимального пособия по безработице:

3 600 грн — безработным, которые были застрахованными лицами;

1 500 грн — другим категориям лиц без страхового стажа / уволенным, в том числе за нарушение трудовой дисциплины.

Существует гарантированный минимальный размер помощи в связи с беременностью и родами — 757 грн в месяц. Это 25% от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц: 3 028 грн × 25%.

Срок назначения помощи

Помощь назначается на:

126 календарных дней — 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов;

140 календарных дней — в случае осложнённых родов, что подтверждается справкой из медицинского учреждения: 70 дней до и 70 дней после родов;

180 календарных дней — для женщин, отнесённых к 1–3 категории лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы: 90 дней до и 90 дней после родов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проверку добросовестности работников БЭБ проведут аттестационные комиссии с отобранными международными партнерами экспертами

После назначения Александра Цывинского работников Бюро экономической безопасности ждет процедура переаттестации, которую проведут аттестационные комиссии при участии представителей международных партнеров.

Самостоятельно ли члены ВККС выставляли баллы за практические работы кандидатов в апелляционные суды, и где был Андрей Пасечник – рассмотрение дел в Верховном Суде должно дать ответы

Доступ к системе ВККС, в которой выставлялись оценки конкурсантам за практическое задание, невозможен вне здания Комиссии, но из материалов судебных дел следует, что во время проверки работ Андрей Пасечник находился на лечении в «Феофании», а на проверку каждой работы тратилось несколько минут.

Впереди – переаттестация сотрудников БЭБ и фактический перезапуск Бюро — Анастасия Радина о назначении Цывинского

Глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина призвала не расслабляться после назначения Александра Цывинского директором БЭБ.

Кабмин назначил Александра Цывинского директором Бюро экономической безопасности

Правительство наконец назначило Александра Цывинского директором БЭБ.

Стрелял ночью и попал в коридор дома – Верховный Суд подтвердил приговор мужчине за хулиганство

Верховный Суд оставил в силе приговор мужчине, который ночью устроил стрельбу во время действия военного положения, указав, что хулиганские действия в большинстве своем лишены какой-либо необходимости и нередко возникают из желания лица показать свое якобы превосходство.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    виконуючий обов’язки голови Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси