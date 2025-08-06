В Украине некоторые женщины могут получить 3600 гривен помощи: что для этого нужно

Специалисты ПФУ объяснили, как получить пособие по беременности и родам женщинам, состоящим на учете в центре занятости.

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Женщины, зарегистрированные как безработные, имеют право на государственную помощь в связи с беременностью и родами. Для её получения необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим пакетом документов.

В 2025 году размеры помощи зависят от страхового стажа и статуса безработной, а подать заявление нужно не позднее чем через 6 месяцев после окончания декретного отпуска.

Какие документы нужны?

Для получения помощи женщина должна подать следующие документы в территориальное подразделение ПФУ:

паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

заявление, в котором, в частности, указан выбранный способ выплаты (банковские реквизиты или данные почтового отделения). Форма заявления утверждена приказом Министерства социальной политики Украины от 09 января 2023 года № 3 "Об утверждении формы Заявления о назначении всех видов социальной помощи и компенсаций", зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23 января 2023 года под № 145/39201;

информация о номере записи (16-значный код) в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения о сформированном медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды", которую можно получить у врача или в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

справка центра занятости о том, что женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная;

удостоверение лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы (при наличии).

Документы можно подать одним из следующих способов:

Лично:

при личном обращении в любой сервисный центр ПФУ;

через исполнительный орган сельского, поселкового, городского, районного в городе совета;

через центр предоставления административных услуг;

Почтой — по адресу территориального управления ПФУ в области или г. Киеве;

В электронной форме:

через веб-портал электронных услуг,

мобильное приложение ПФУ,

портал «Дія»,

средствами Социального веб-портала электронных услуг с наложением КЭП (при наличии технической возможности).

Размер помощи

Женщинам, зарегистрированным как безработные, помощь в связи с беременностью и родами в 2025 году предоставляется в размере 100 процентов минимального пособия по безработице:

3 600 грн — безработным, которые были застрахованными лицами;

1 500 грн — другим категориям лиц без страхового стажа / уволенным, в том числе за нарушение трудовой дисциплины.

Существует гарантированный минимальный размер помощи в связи с беременностью и родами — 757 грн в месяц. Это 25% от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц: 3 028 грн × 25%.

Срок назначения помощи

Помощь назначается на:

126 календарных дней — 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов;

140 календарных дней — в случае осложнённых родов, что подтверждается справкой из медицинского учреждения: 70 дней до и 70 дней после родов;

180 календарных дней — для женщин, отнесённых к 1–3 категории лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы: 90 дней до и 90 дней после родов.

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