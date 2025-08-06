В Житомире прогремел взрыв — есть жертва

В результате взрыва один мужчина погиб, другой - госпитализирован.

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В Житомире произошел взрыв, в результате которого один мужчина погиб и еще один госпитализирован с ранениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что вблизи ул. Сурина Гора произошел взрыв.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, сотрудники СБУ и прокуратуры.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

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