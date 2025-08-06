У Житомирі пролунав вибух — є жертва

Внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - госпіталізований.

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У Житомирі стався вибух, внаслідок якого один чоловік загинув та ще одного госпіталізували з пораненнями. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Повідомляється, що поблизу вул. Сурина Гора стався вибух.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури.

Обставини події поки невідомі.

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