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Угрозы убийства и нецензурная брань стали основанием для наказания домашнему обидчику: апелляция не помогла

09:15, 6 августа 2025
Апелляционный суд подтвердил факт системного психологического насилия
Угрозы убийства и нецензурная брань стали основанием для наказания домашнему обидчику: апелляция не помогла
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В Ровенской области суд признал 35-летнего жителя района виновным в домашнем насилии в отношении бывшей жены и наложил на него штраф как административное наказание.

Несмотря на попытки защитника обжаловать это решение в апелляции — с требованием его отмены и закрытия производства — суд не принял эти аргументы.

Материалы дела содержат достаточные доказательства, опровергающие утверждение об отсутствии в действиях обвиняемого состава правонарушения. Напротив, эти данные подтверждают серьёзную угрозу, которую он представлял для пострадавшей. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Суду известно, что в апреле и дважды — в мае этого года мужчина совершал домашнее насилие по месту проживания бывшей жены: громко стучал в дверь её квартиры в Ровно, угрожал физической расправой и убийством, оскорблял нецензурной бранью, чем нанёс вред психическому здоровью потерпевшей.

Эти события сотрудники полиции зафиксировали в административных протоколах и приобщили к материалам производства, а также добавили объяснения потерпевшей вместе с формами оценки рисков совершения домашнего насилия правонарушителем, которые были определены как высокие.

Оснований считать такие доказательства недопустимыми апелляционный суд не нашёл.

Ровенский апелляционный суд также не установил обстоятельств, указывающих на дачу потерпевшей ложных показаний с целью оговора бывшего мужа. Он, в свою очередь, не обращался с жалобами на действия полицейских в их непосредственное руководство с вопросом инициирования служебной проверки относительно неправомерных действий, в частности в связи с необоснованным составлением полицией протоколов об административных правонарушениях в отношении него.

Также не установлены обстоятельства, которые свидетельствовали бы о предвзятости действий сотрудников полиции в отношении правонарушителя и нарушениях при оформлении административных материалов, которые могли бы поставить под сомнение его вину в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия, то есть умышленное совершение любых действий (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера (применение насилия, не причинившего телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследование, лишение жилья, пищи, одежды, иного имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право и т. п.), в результате чего был нанесён вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, — влечёт наложение штрафа от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы сроком от тридцати до сорока часов, либо административный арест сроком до десяти суток).

Доказательства, опровергающие выводы суда первой инстанции, в апелляционной жалобе не приведены, материалами дела не установлены и в ходе судебного заседания апелляционной инстанции не получены.

Применённый местным судом к жителю Ровенского района вид административного взыскания является справедливым и достаточным для его исправления, а также предотвращения совершения им аналогичных правонарушений.

Постановление суда первой инстанции является законным и обоснованным, а потому основания для его отмены — отсутствуют.

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суд судебная практика домашнее насилие

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