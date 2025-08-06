Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для гаубиц и транспортных услуг более чем на $200 млн

Государственный департамент США принял решение о еще двух контрактах с Украиной более чем на $200 млн.

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Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу услуг по ремонту и поддержке артиллерийских гаубиц М777 для Украины. Речь идет о двух контрактах с Украиной более чем на $200 млн. Об этом сообщили в Агентстве по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Один из контрактов предполагает продажу Украине военного оборудования, услуг по ремонту и технической поддержке гаубиц M777 и сопутствующего оборудования.

Поставки будут включать в себя техническую помощь, обучение, инструкции и другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и поддержки программы. Примерная общая стоимость составляет 104 млн долларов.

Еще один контракт предусматривает предоставление Украине транспортных и логистических услуг и сопутствующего оборудования на сумму около 99,5 млн. долларов.

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