Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для гаубиць та транспортних послуг на понад $200 млн

Державний департамент США ухвалив рішення про ще два контракти з Україною на понад $200 млн.

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Держдепартамент США схвалив потенційний продаж послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777 для України. Йдеться про два контракти з Україною на понад $200 млн. Про це повідомили в Агентстві з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки.

Один з контрактів передбачає продаж Україні військового обладнання, послуг з ремонту та технічної підтримки гаубиць M777 і супутнього обладнання.

Поставки включатимуть технічну допомогу, навчання, інструкції та інші супутні елементи матеріально-технічного забезпечення та підтримки програми. Орієнтовна загальна вартість становить 104 млн доларів.

Ще один контракт передбачає надання Україні транспортних та логістичних послуг та супутнього обладнання на суму близько 99,5 млн доларів.

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