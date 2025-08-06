Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті — що відомо

У Білому домі анонсували заяву Дональда Трампа 6 серпня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп 6 серпня виступить із заявою з Овального кабінету, проте його тема залишається невідомою. Про це стало відомо з розкладу президента США, який опублікував Білий дім.

Це станеться в 23:30 за київським часом.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Москви на переговори. Зранку 6 серпня його літак приземлився у "Внуково".

5 липня Дональд Трамп заявив, що Віткофф зустрінеться з представниками Росії в Москві, а за підсумками переговорів він ухвалить рішення про подальші дії щодо РФ зокрема ті, що стосуються санкцій.