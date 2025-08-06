Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до РФ на переговори

Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Москви з візитом.

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Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Москви на переговори. Зранку 6 серпня його літак приземлився у "Внуково". Про це повідомляють росЗМІ.

Американського політика зустрів спосланець Росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.

У Віткоффа заплановані переговори з керівництвом РФ.

Зазначимо, що 5 липня президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф зустрінеться з представниками Росії в Москві.

За підсумками переговорів він ухвалить рішення про подальші дії щодо РФ зокрема ті, що стосуються санкцій. «У нас завтра зустріч із Росією. Подивимося, що станеться», — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп дав Росії 10 днів для досягнення угоди з Україною, погрожуючи запровадженням мит та інших заходів, якщо домовленість не буде досягнута.

Крім того, Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ після 10-денного дедлайну.

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