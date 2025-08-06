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Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в РФ на переговоры

08:14, 6 августа 2025
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф прибыл в Москву с визитом.
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в РФ на переговоры
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Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву на переговоры. Утром 6 августа его самолет приземлился во "Внуково". Об этом сообщают росСМИ.

Американского политика встретил посланник России по инвестициям Кирилл Дмитриев.

У Уиткоффа запланированы переговоры с руководством РФ.

Отметим, что 6 июля президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф встретится с представителями России в Москве.

По итогам переговоров он примет решение о дальнейших действиях в отношении РФ, в частности, касающихся санкций.

«У нас завтра встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп дал России 10 дней для достижения соглашения с Украиной, пригрозив введением пошлин и других мер, если договоренность не будет достигнута.

Кроме того, Трамп заявил, что введет санкции против РФ после 10-дневного дедлайна.

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США рф Дональд Трамп переговоры

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