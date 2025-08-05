США ускоряют ядерную миссию на Луне, чтобы опередить Китай и Россию до 2030 года

Шон Даффи предупредил: кто первым доставит реактор на Луну, тот сможет установить контроль над ключевыми участками.

Источник фото: Getty Images

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США должны развернуть ядерную электростанцию на поверхности Луны раньше, чем это сделают Китай и Россия, — об этом заявил исполняющий обязанности администратора NASA и министр транспорта Шон Даффи в директиве агентства от 31 июля. О содержании документа сообщает CNBC.

Он подчеркнул, что NASA должно быть готово запустить ядерный реактор на Луне в первом квартале 2030 финансового года.

Китай и Россия уже объявили о намерении разместить собственный лунный реактор в середине 2030-х годов для энергоснабжения совместной базы. Даффи предупредил: первая страна, которая развернет реактор, может «объявить зону, закрытую для входа», что создаст серьезные препятствия для американского присутствия в рамках программы Artemis.

Artemis — это программа по исследованию Луны, которую NASA запустило в 2017 году с целью обеспечения постоянного присутствия человека на спутнике Земли.

Даффи поручил NASA в течение 60 дней опубликовать запрос на предложения от промышленности. В документе указано, что ядерный реактор должен генерировать не менее 100 киловатт электроэнергии. Его доставят на Луну с помощью посадочного модуля тяжелого класса грузоподъемностью 15 тонн.

Для сравнения, 100 киловатт мощности достаточно для обеспечения энергией примерно 80 среднестатистических американских домохозяйств. В то время как средний ядерный реактор в США может обеспечить более 700 тысяч домохозяйств.

Лунная энергетическая система, разрабатываемая в рамках программы NASA Fission Surface Power, будет основана на технологии микрореакторов. Однако ни один из них до сих пор не был лицензирован Комиссией по ядерному регулированию и еще не построен в США.

Напомним, в мае президент Дональд Трамп издал ряд указов, направленных на ускорение развития коммерческого рынка малых ядерных реакторов. Амбициозная директива Даффи появилась на фоне предложения администрации Трампа существенно сократить бюджет NASA, а также в период, когда агентство до сих пор не имеет постоянного руководителя, утвержденного Сенатом. Даффи занял пост после отзыва кандидатуры Джареда Айзекмана — решение было принято на фоне напряженности в отношениях Белого дома с Илоном Маском.

Ранее стало известно, что правительство США планирует построить ядерный реактор на Луне к 2030 году.

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