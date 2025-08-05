Сырский: продолжаем мероприятия мобилизации, Россия намерена сформировать 10 новых дивизий до конца года

Россияне наращивают силы – до конца года планируют создать еще 10 дивизий, отмечает Главнокомандующий.

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел совещание по итогам боевой деятельности украинских войск в июле.

По словам Сырского, потери армии РФ в июле превысили 33,2 тысячи человек, что на 800 больше, чем в июне. Тем не менее, российское командование ежемесячно пополняет свою группировку на 9 тысяч человек и планирует сформировать 10 новых дивизий до конца года — две из них уже созданы.

«Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как продолжать мероприятия мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск», — подчеркнул Сырский.

Также продолжается корпусная реформа, цель которой — сделать управление войсками более эффективным. Подавляющее большинство новосозданных армейских корпусов приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск.

Во время совещания был проанализирован ход подготовки войск, логистики, ремонта техники, фортификации и правопорядка. Особое внимание было уделено безопасности личного состава в учебных центрах и на полигонах.

«Понимаем состояние дел, знаем, что делать», — резюмировал Главнокомандующий.

По его словам, это был «очень напряженный месяц», в течение которого российский агрессор пытался наступать практически по всей линии боевого соприкосновения.

Несмотря на это, украинские силы мужественно удерживали оборону и отражали атаки врага, который действует тактикой «тысячи порезов» — применяя небольшие штурмовые группы для прорывов.

Самая сложная ситуация сохранялась на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. В то же время, как сообщил Сырский, на Северо-Слобожанском направлении ВСУ добились успехов в освобождении территорий Сумской области и продолжили боевые действия в приграничных районах Курщины.

В ответ на усиление российских обстрелов тыловой инфраструктуры, жилых кварталов и гражданского населения, украинская армия укрепляет противовоздушную оборону и активно развивает направление дронов-перехватчиков воздушных целей.

В июле ВСУ достигли заметных успехов в применении средств DeepStrike: были поражены десятки объектов военно-промышленного комплекса РФ.

Благодаря совершенствованию системы управления БПЛА уже второй месяц подряд фиксируется стабильный рост эффективности поражения противника, что позволяет усиливать поддержку пехоты непосредственно на поле боя.

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