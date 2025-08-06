На Одесчине водитель мопеда застрелил полицейского во время проверки документов

Патрульные остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов, а тот достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу.

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Вечером 5 августа в городе Измаил Одесской области во время выполнения служебных обязанностей погиб сотрудник полиции. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По предварительным данным, около 18:00 на окраине города сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. По словам правоохранителей, мужчина начал вести себя агрессивно, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу по полицейским.

В результате один из правоохранителей получил ранение. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего.

Обоих доставили в больницу, однако спасти жизнь старшему лейтенанту полиции не удалось — он скончался от полученных ранений.

Водитель мопеда с огнестрельными ранениями сейчас находится в больнице. Он задержан в процессуальном порядке.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

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