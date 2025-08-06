Высший совет правосудия утвердил Коммуникационную стратегию на 2025-2029 годы, но кто и как будет ее воплощать в жизнь, не ясно

Без понимания, кто, когда и за какие деньги будет реализовывать Коммуникационную стратегию ВСП, Стратегия может остаться лишь очередной декларацией о намерениях.

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Высший совет правосудия 31 июля 2025 года утвердил свою Коммуникационную стратегию на 2025-2029 годы.

Разработка и утверждение Коммуникационной стратегии, как указано в тексте, состоялись с целью соблюдения требований Дорожной карты по вопросам верховенства права, выполнение которой необходимо ради евроинтеграционных перспектив Украины.

Как отмечено в решении ВСП, утверждение Коммуникационной стратегии «преследует цель утверждения Высшего совета правосудия как органа с лидерской позицией в судебной власти Украины, который системно решает проблемы судопроизводства, а также создания предпосылок для объективного освещения работы судов, формирования доверия и уважения к органам системы правосудия в контексте выполнения комплекса реформ в рамках переговорного процесса по членству Украины в ЕС».

Непосредственное выполнение Стратегии, судя по ее тексту, будет возложено на Пресс-центр судебной власти и пресс-офис Высшего совета правосудия.

Также планируется реанимировать институт судей-спикеров в судах, на которых в очередной раз будет возложена задача по повышению доверия к судебной власти на уровне конкретных судов.

Стратегия предполагает и в определенной степени «пропагандистскую» составляющую в освещении деятельности судебной власти:

- рассказы о судьях, «демонстрирующих человечность, героизм и вклад в справедливость (например, судьи на фронте, волонтерство, приговоры по военным преступлениям)

- продвижение мировоззренческих тем (героизм, жертвенность, лидерство) для создания «эмоциональной связи с обществом»

- прозрачное освещение реальных условий работы судов (чрезмерная нагрузка, недофинансирование, нехватка кадров) для разрушения стереотипов в отношении судебной власти.

Проблема состоит в том, что все эти идеи судебная власть уже пыталась реализовать, особенно в 2015-2019 годах. Результат в целом оказался не слишком убедительным, а в последние годы в вопросах судебных коммуникаций вообще фиксируется ощутимый регресс.

Также следует напомнить, что идея «замкнуть» коммуникации ВСП и судебной власти в целом на Пресс-центре судебной власти уже реализовывалась на практике, начиная с 2017 года. Однако какого-либо существенного успеха добиться так и не удалось.

Кроме того, не совсем ясно, кто будет оплачивать реализацию Стратегии. Ведь если оплачивать реализацию этого довольно амбициозного проекта будут иностранные проекты технической помощи, то вряд ли кто-то сможет гарантировать, что коммуникации судебной власти будут развиваться в том направлении, которое действительно отвечает интересам судебной власти, а не самих иностранных проектов технической помощи.

Завдання Стратегії

Серед завдань, які має виконати Стратегія, зокрема, зазначені:

- підвищення обізнаності громадян щодо статусу, повноважень, засад організації та діяльності ВРП

- збільшення в медіа обсягу інформації, спрямованої на зміну сприйняття діяльності ВРП, утвердження репутації та підвищення авторитету

- формування іміджу ВРП як органу, що посилює незалежність судової влади, вирішує проблемні питання судів та досягає результатів у взаємодії з іншими органами влади

- удосконалення співпраці з медіа та журналістами для своєчасного поширення достовірної інформації про діяльність ВРП і судів

- ефективна протидія дезінформації, фейкам та маніпуляціям щодо діяльності ВРП через моніторинг інформаційного поля та оперативне реагування, оскільки негативні новини поширюються особливо швидко

- сприяння правовій освіті громадян через доступний просвітницький контент у простій формі для підвищення правової обізнаності та розуміння ролі судів

- систематичне створення історій, які демонструють людяність і доступність суддів, їхній внесок у справедливість, захист прав і свобод громадян України

- висвітлення реальних умов роботи судів (перевантаження, недофінансування, брак кадрів) для зміни сприйняття та залучення суспільства до діалогу щодо необхідних реформ

- комплексна підготовка до кризових ситуацій через створення сценаріїв реагування для швидкого переривання негативного циклу суспільної думки, що є особливо актуальним за наявних показників недовіри.

Також зазначено, що у своїй діяльності Вища рада правосуддя буде дотримуватися принципу «реагування на негативні явища в судовій системі з позиції їх об’єктивного аналізу і протидії», а також «активно інформувати про заходи реагування на такі події з метою формування у суспільстві впевненості у тому, що судова система готова до вирішення внутрішніх проблем та самоочищення».

Напрями роботи ВРП у сфері комунікацій

Напрями роботи ВРП у межах Комунікаційної стратегії анонсовано наступні:

- призначення / звільнення суддів

- дисциплінарні процедури щодо суддів.

- оцінка дій судді при порушенні вимог несумісності.

- фінансове та матеріально-технічне забезпечення судів.

- правова освіта громадян через пояснення ключових процедур ВРП (наприклад, дисциплінарна процедура)

- систематичне висвітлення історій суддів, які демонструють людяність, героїзм та внесок у справедливість (наприклад, судді на фронті, волонтерство, вироки щодо воєнних злочинів).

- просування світоглядних тем (героїзм, жертовність, лідерство) для створення емоційного зв’язку із суспільством.

- прозоре висвітлення реальних умов роботи судів (перевантаження, недофінансування, брак кадрів) для руйнування стереотипів і формування об’єктивного розуміння викликів.

- допомога в організації висвітлення судових процесів щодо воєнних злочинів для демонстрування внеску судів у справедливість та експорту українських цінностей і досвіду на міжнародну арену.

- превентивне створення позитивних наративів через історії успіху та просвітницький контент для зменшення впливу кризових ситуацій, особливо з огляду на наявний рівень недовіри.

Інструменти для реалізації Стратегії

Також у Стратегії визначено, якими саме засобами Рада правосуддя планує реалізовувати свою Стратегію. Це:

- офіційний сайт ВРП.

- соціальні мережі: Facebook, Telegram, X, YouTube, Viber.

- розділ «Прес-центр» на веб-порталі «Судова влада України».

- платформи для прямого діалогу з громадянами (наприклад, Q&A-сесії в соцмережах) для скорочення дистанції між судами та суспільством і безпосередньої взаємодії з тими, хто відчуває недовіру

- профільні, міжнародні, загальнонаціональні та регіональні медіа

- телебачення, радіо, інформаційні агентства.

- платформи для подкастів та інтерактивні формати (Q&A-сесії, вебінари).

- співпраця з локальними медіа для просування історій, які наближають суди до громадян.

- партнерство з факультетами журналістики для розвитку судової журналістики та якісного висвітлення судових процесів.

- конференції, круглі столи, брифінги, прес-конференції.

- презентації узагальнень, щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів, аналітичних матеріалів.

- майданчик для обміну досвідом між судами.

- можливі зустрічі представників судових органів у форматі консультаційної ради для узгодження комунікаційних підходів.

- публічні заходи з висвітленням ціннісних тем (ушанування Захисників, судові вироки щодо воєнних злочинів) для формування спільної ідентичності.

- освітні заходи для журналістів і студентів щодо висвітлення судових процесів, зокрема з розгляду воєнних злочинів.

- ініціативи із залучення громадськості, такі як громадські майстер-класи, які розв’язують конкретні проблеми громадян, перетворюють пасивних отримувачів інформації на активних учасників управління, що може допомогти підвищити рівень довіри.

Прес-центр судової влади

Відповідно до Стратегії, важлива роль буде відведена Прес-центру судової влади. Прес-центр буде діяти таким чином:

- надавати методологічну підтримку суддям-спікерам і головам судів

- сприяти інформаційному супроводу резонансних справ

- проводити регулярні консультації із суддями-спікерами для обміну інформацією та узгодження комунікаційних практик

- створити сценарії реагування на типові кризові ситуації (порушення етики суддею, резонансні рішення, дезінформація) для забезпечення швидкої координації

- сформувати пул суддів-спікерів для активної комунікації із суспільством з метою демонстрування відкритості

- механізми «доставки» контенту до зацікавлених аудиторій через судову журналістику та локальні спільноти, ураховуючи обмежену конкуренцію з масовими медіа.

Кризові комунікації судової влади

Окремо Стратегія приділяє увагу розвитку так званих «кризових комунікацій», тобто інформаційному реагуванню на складні ситуації, які можуть нашкодити репутації судової влади.

Пропонується зробити наступне:

- розробити алгоритм кризового реагування: виявлення сигналів тривоги, аналіз ситуації, оцінка ризиків, внутрішня координація, «підготовка людино центричної відповіді, публікація, супровід і довгострокове корегування образу»

- створити групи з управління кризою у сфері комунікації, яка включає чіткий розподіл обов’язків та терміни реагування

- запровадити моніторинг інформаційного поля через цифрові інструменти для виявлення потенційних ризиків

- проводити регулярні консультації суддів-спікерів та працівників апаратів щодо взаємодії з медіа для уникнення помилок

- створити «превентивно» позитивні наративи через «історії суддів із метою зменшення впливу негативних «очевидностей» під час криз».

- зробити так, щоб судді-спікери швидко реагували на ті або інші резонансні події.

Очікувані результати

Відповідно до розрахунків розробників Стратегії, вдасться досягнути наступного:

- підвищення рівня обізнаності громадян про діяльність ВРП

- зростання відвідуваності сайту ВРП на 10% протягом року

- збільшення кількості підписників у соцмережах на 10% за рік

- зростання довіри до ВРП та судової влади в цілому

- підвищення індексу довіри до судової влади на 5% за два роки.

Ресурси, необхідні для втілення Стратегії у реальність

У Вищій раді правосуддя планують орієнтуватися на наступні ресурси:

- виділення окремого бюджету на комунікаційні кампанії, навчання персоналу та технічне оснащення (аналітичні інструменти, обладнання для створення контенту)

- забезпечення фінансування Прес-центру судової влади та підтримки комунікаційних ініціатив

- співпраця з міжнародними партнерами

- партнерство з освітніми установами для розвитку судової журналістики

- виділення ресурсів на створення контенту, який чесно висвітлює реальні умови роботи судів, та механізмів «доставки» цього контенту до зацікавлених аудиторій

- виділення ресурсів на впровадження алгоритму кризового реагування, зокрема інструментів моніторингу.

З повним текстом Комунікаційної стратегії на 2025-2029 роки можна ознайомитися нижче.

Автор: Вячеслав Хрипун

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