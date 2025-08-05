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Первое заседание совета директоров совместного инвестфонда с США состоится в сентябре – Юлия Свириденко

20:30, 5 августа 2025
В настоящее время ведется работа над расширением возможностей фонда с США в сфере полезных ископаемых, чтобы американцы могли инвестировать в оборонную сферу.
Первое заседание совета директоров совместного инвестфонда с США состоится в сентябре – Юлия Свириденко
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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о своей первой официальной беседе на новой должности с министром финансов США Скоттом Бессентом. По её словам, команда уже давно сотрудничает с американской стороной, но нынешняя беседа охватила более широкий круг вопросов.

Оборонное и инвестиционное сотрудничество

Стороны уделили значительное внимание перспективам оборонного соглашения, анонсированного Президентом Владимиром Зеленским. В частности, речь шла о производстве и экспорте украинских дронов, а также потенциальных закупках американского оружия.

Запуск Американо-украинского инвестфонда

Свириденко отметила, что уже ведётся работа над запуском Американо-украинского инвестиционного фонда. Ожидается, что первое заседание совета директоров состоится в сентябре. Первые три проекта планируется запустить в течение 18 месяцев. Также рассматривается расширение мандата фонда на возможность инвестиций в оборонную сферу.

Санкции и финансовое сотрудничество

Стороны обсудили вопрос усиления санкций против России и взаимодействие с международными финансовыми институтами.

«Договорились продолжить диалог на рабочем уровне», — подвела итог Свириденко.

Отметим также, что Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом прекращение войны и шаги к справедливому и прочному миру. Новый разговор глав государств состоялся 5 августа.

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США Украина Минфин Юлия Свириденко

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