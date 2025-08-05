Зеленский подписал закон о цифровой инфраструктуре: общины получили дополнительное время

Президент подписал закон о развитии цифровой инфраструктуры с важной правкой — срок подготовки Планов пространственного развития общин официально продлен до 1 января 2028 года.

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Президент Украины подписал законопроект №9549 об использовании земельных участков для развития цифровой инфраструктуры. Одновременно в него была внесена поправка, которая переносит обязательное требование по внедрению Планов пространственного развития (ППР) общинами до 1 января 2028 года. Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

«Проще говоря: официальный дедлайн для подготовки ППР общинами — 01.01.2028», — подчеркнула Шуляк.

Прифронтовые общины — отдельный подход

В Верховной Раде продолжается работа над законопроектом №13437, который предусматривает отсрочку для прифронтовых территориальных общин. Для них срок подготовки ППР предлагается отсчитывать не с даты подписания закона, а с момента окончания военного положения плюс три года.

Такое решение было поддержано в ходе Конгрессовых слушаний Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. В мероприятии приняли участие более 1700 представителей органов власти, депутатов, министерств и экспертов.

Время для качественной подготовки

Отсрочка позволит без спешки проработать тысячи правок к законопроекту №13437.

«Способность общины начинается прежде всего с качественного планирования. Полноценно жить и восстанавливаться с градостроительной документацией, которая разрабатывалась еще в 1968 или 1976 году, невозможно. Как невозможно жить без качественной стратегии, ведь это реальное препятствие для возможностей, которые могли бы использовать и местные жители, и бизнес», — отметила глава комитета.

Комитет готов помогать общинам

Елена Шуляк заверила, что профильный комитет Верховной Рады готов поддерживать общины в подготовке пространственных планов и формировании стратегии развития.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 25 марта приняла доработанный после вето Президента закон №9549 об особенностях принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества по причинам общественной необходимости в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и инфраструктуры.

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