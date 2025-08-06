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Стрелял ночью и попал в коридор дома – Верховный Суд подтвердил приговор мужчине за хулиганство

08:45, 6 августа 2025
Верховный Суд оставил в силе приговор мужчине, который ночью устроил стрельбу во время действия военного положения, указав, что хулиганские действия в большинстве своем лишены какой-либо необходимости и нередко возникают из желания лица показать свое якобы превосходство.
Стрелял ночью и попал в коридор дома – Верховный Суд подтвердил приговор мужчине за хулиганство
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Применение огнестрельного оружия жителем многоквартирного дома путем осуществления выстрелов через входную дверь собственной квартиры в направлении мест общего пользования в ночное время во время действия военного положения, что создало реальную угрозу для жизни или здоровья других жильцов, свидетельствует о наличии в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 4 июня 2025 года по делу №369/8341/22.

Обстоятельства дела

Обвиняемый, используя собственное охотничье нарезное оружие, находясь в помещении своей квартиры, произвел восемь выстрелов во входную дверь и, создав опасность для жителей соседних квартир, повредил пулями стены коридора общего пользования.

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 УК. В кассационной жалобе осужденный утверждает, что квалификация его действий по ч. 4 ст. 296 УК является необоснованной, так как судами не установлен мотив в виде явного неуважения к обществу.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что хулиганские действия всегда посягают на общественный порядок и другие указанные выше объекты защиты. Побуждения совершить такие действия могут быть разными.

Объединяет их то, что они в большинстве случаев лишены какой-либо необходимости, нередко возникают из желания лица показать свое якобы превосходство (исключительность), противопоставить себя другим или из необузданного самолюбия, связанного с неуважением к личности, человеческому достоинству, безразличным отношением к законам и установленным в обществе правилам поведения.

Проверяя правильность квалификации местным судом действий лица, суд апелляционной инстанции справедливо отметил, что, несмотря на то, что хулиганские действия последний совершил в своей квартире, однако, применяя при этом огнестрельное оружие, он мог предвидеть, что тем самым создает реальную угрозу для жизни или здоровья других лиц, которые находились в доме за пределами квартиры, поскольку все выстрелы (восемь) были направлены через входную дверь в направлении мест общего пользования.

К тому же этот суд уместно отметил, что такие действия обвиняемый совершил в ночное время в жилом доме во время действия военного положения и, как видно из показаний свидетелей, услышав выстрелы, они покинули дом и вышли на улицу, поскольку переживали за свою безопасность.

Суды предыдущих инстанций обоснованно обратили внимание и на то, что указанное также подтверждается данными протокола осмотра, согласно которому был проведен осмотр лестничной площадки у входа в помещение квартиры, в ходе которого при осмотре входной двери в квартиру было обнаружено 8 проникающих повреждений, похожих на повреждения в результате выстрела из огнестрельного оружия и обнаружены повреждения стены, а именно отверстия, похожие на повреждения в результате выстрелов в количестве 5 штук, в которых обнаружены и изъяты 5 металлических частей пуль.

Предметом надлежащей проверки апелляционного суда были и показания обвиняемого, данные им в ходе апелляционного рассмотрения, который утверждал, что он давал в суде первой инстанции ложные показания, надеясь на быстрое рассмотрение дела, ему не известно, кто совершал выстрелы в его квартире из зарегистрированного на него оружия. Утверждал, что, возможно, это были лица, которые ночевали с ним в квартире, но кто именно, ему неизвестно.

Такие показания обвиняемого опровергаются материалами уголовного производства, в частности показаниями свидетеля, который засвидетельствовал, что, кроме него, в квартире находился только обвиняемый, который подтвердил, что именно он произвел выстрелы во входную дверь, пытаясь их таким образом заблокировать. Этот суд не нашел оснований считать такие показания свидетеля недостоверными, так как они согласуются с другими доказательствами, представленными стороной обвинения.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что характер, последовательность и направленность действий лица были направлены на нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу и сопровождались особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия, что выражалось в стремлении показать свое пренебрежение к существующим в обществе общепризнанным правилам и нормам поведения. Учитывая эти обстоятельства, суды предыдущих инстанций пришли к обоснованному выводу о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК.

Впрочем, следует отметить, что мужчине дали условное наказание с испытательным сроком.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд оружие судебная практика

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Стрелял ночью и попал в коридор дома – Верховный Суд подтвердил приговор мужчине за хулиганство

Верховный Суд оставил в силе приговор мужчине, который ночью устроил стрельбу во время действия военного положения, указав, что хулиганские действия в большинстве своем лишены какой-либо необходимости и нередко возникают из желания лица показать свое якобы превосходство.

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