Верховна Рада прийняла закон про примусове відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області

Прийнятим законом передбачаються особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 25 березня прийняла доопрацьований після вето Президента законопроект 9549.

Серед іншого, доопрацьованим законом передбачаються особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.

Законом встановлюється, що у період дії воєнного стану в Україні земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна, які перебувають у приватній, комунальній власності, нерозподілені земельні ділянки, невитребувані земельні частки (паї), розташовані в Ужгородському районі Закарпатської області, за рішенням Кабінету Міністрів можуть бути примусово відчужені з мотивів суспільної необхідності для розміщення:

об’єктів будівництва, нерухомого майна, комплексів будівель і споруд, виробничих потужностей, частин виробничих потужностей, інженерних споруд, необхідних для функціонування та діяльності підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та/або визначені такими, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу;

індустріальних парків для розміщення релокованих (переміщених) підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та/або їх виробничих потужностей, частин виробничих потужностей, та/або підприємств, які визначені такими, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

лінійних об’єктів транспортної інфраструктури (доріг загального користування державного значення, мостів, естакад) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації.

Перелік суб’єктів господарювання, для розміщення об’єктів яких допускається примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, визначається Кабінетом Міністрів за заявою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Ініціаторами примусового відчуження можуть бути центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Генеральний штаб Збройних Сил, підприємства, які здійснюватимуть будівництво, експлуатацію об’єктів, для розміщення яких здійснюється примусове відчуження. Ініціатор подає заяву про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна до Закарпатської ОДА.

За результатами розгляду заяви ініціатора про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна Закарпатська ОДА звертається до Кабінету Міністрів. Кабмін протягом п'яти днів приймає рішення, про яке повідомляє Закарпатську ОДА.

Рішення Кабміну про включення відповідного суб’єкта господарювання до переліку суб’єктів господарювання, для розміщення об’єктів яких допускається примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, та про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна є підставою для:

визначення земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що підлягають примусовому відчуженню;

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та здійснення заходів;

проведення експертної оцінки земельних ділянок, незалежної оцінки інших об’єктів нерухомого майна;

укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна між Закарпатською обласною державною адміністрацією та власниками таких об’єктів, які погодилися на їх продаж.

Про прийняття Кабінетом Міністрів рішення про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна Закарпатська ОДА протягом п’яти днів з дня її повідомлення про відповідне рішення повідомляє власників об’єктів, які передбачається відчужити, суб’єктів інших речових прав на них.

Власники земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, які передбачається примусово відчужити, протягом 2 місяців з дня набрання чинності рішенням Кабміну мають право подати до Закарпатської ОДА заяву про надання згоди на продаж такого майна особисто або шляхом надсилання цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

У такому разі Закарпатська ОДА та власник відповідного об’єкта укладають договір купівлі-продажу такого об’єкта. У разі якщо власник земельної ділянки, іншого нерухомого майна не повідомив належним чином Закарпатську ОДА про надання згоди на продаж такого майна або не з’явився для укладення договору купівлі-продажу у день і час, призначені нотаріусом, вважається, що власник відмовився від продажу.

У разі якщо протягом трьох місяців з дня набрання чинності рішенням Кабміну від власника земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна не надійшла заява про надання згоди на продаж такого майна, Закарпатська обласна державна адміністрація готує та подає до Кабінету Міністрів проект рішення уряду про:

примусове відчуження земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна (якщо об’єктом відчуження є земельна ділянка, інший об’єкт нерухомого майна, крім житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розташований, житлового приміщення);

звернення до суду з позовом про примусове відчуження житлового будинку, земельної ділянки, на якій він розташований, житлового приміщення (якщо об’єктом відчуження є зазначені об’єкти).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.