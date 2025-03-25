Кабмін виставляє на аукціон «Укрбуд» — які умови та ціна

Уряд затвердив ціну та умови приватизації «Укрбуду».

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Кабінет Міністрів затвердив ціну та умови приватизації "Укрбуду". Про це повідомляє Міністерство економіки.

Пакет акцій Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія "Укрбуд" виставлять на приватизацію зі стартовою ціною 262 646 000 гривень.

Майбутній покупець протягом 6 місяців від дати переходу права власності на придбаний пакет акцій зобовʼязується погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом.

Крім того, спрямувати дивіденди до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2024 році та за період, яким володіла до його продажу держава у 2025 році.

Будівельна компанія "Укрбуд" займається проектуванням об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.

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