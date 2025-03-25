Кабмин выставляет на аукцион «Укрбуд» — какие условия и цена

Правительство утвердило цену и условия приватизации «Укрбуд».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил цену и условия приватизации "Укбуд". Об этом сообщает Министерство экономики.

Пакет акций Государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд" выставят на приватизацию со стартовой ценой 262,646 млн гривен.

Будущий покупатель в течение 6 месяцев с даты перехода права собственности на приобретенный пакет акций обязуется погасить долги по заработной плате и перед бюджетом.

Кроме того, направить дивиденды в государственный бюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и за период, которым владело до продажи государство в 2025 году.

Строительная компания "Укрбуд" занимается проектированием объектов промышленного и гражданского назначения, выполняет строительно-монтажные работы, осуществляет подготовку и переподготовку рабочих кадров для нужд строительной отрасли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.